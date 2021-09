Migranti robežas Baltkrievijas pusē saģērbti militāros formastērpos, paziņo Polija

Polijas Robežsardzes dienests trešdien publicējis fotogrāfijas, kurās migranti robežas Baltkrievijas pusēs redzami militāros formastērpos. Spriežot pēc kamuflāžas raksta – baltkrievu robežsargu ietērpā.

"Gaidām jaunas provokācijas no Baltkrievijas puses. Dienesti izsniedz formastērpus ārvalstniekiem nometnē viņu robežas pusē, par spīti faktam, ka viņi jau vairākas reizes ir saņēmuši palīdzību, tostarp siltu apģērbu no Baltkrievijas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem," teikts Robežsardzes dienesta "Twitter" ierakstā.

Baltkrievijas robežsardzes komiteja uz to "Telegram" kanālā paskaidroja, ka jau 22. septembrī robežsargi nodevuši migrantiem savas apģērba rezerves, bet vietējie iedzīvotāji dalījušies ar pārtiku, jo līdz ar aukstāka laika iestāšanos "no Polijas puses pie Baltkrievijas robežas piespiesto bēgļu stāvoklis ir kļuvis smags".

