Migrantu nāves gadījumi Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā pērn sasniegušī 3800

Pagājušais gads ierindojas kā viens no nāvējošākajiem Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona migrantiem. Nāves gadījumu skaits sasniedzis 3800, atsaucoties uz Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) datiem, ziņo medijs "Al Jazeera".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2022. gadā IOM fiksēja 3789 migrantu nāves gadījumus jūras un sauszemes maršrutos šajā reģionā, tostarp šķērsojot Sahāras tuksnesi un Vidusjūru.

"Šis satraucošais nāves gadījumu skaits reģionā pieprasa tūlītēju uzmanību un koncentrētus centienus to risināt, lai veicinātu migrantu drošību un aizsardzību. IOM aicina palielināt starptautisko un reģionālo sadarbību, kā arī resursus, lai runātu par šo humāno krīzi un novērstu turpmākas nāves," komentēja IOM Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona nodaļas direktors Otmans Belbeisi.

Ziņojumā norādīts, ka nāves gadījumu skaits salīdzinājumā ar 2021. gadu palielinājies par 11%, kā arī ir augstākais skaits pēdējo sešu gadu laikā. Ziņojumā norādīts, ka, visticamāk, nāves gadījumu skaits ir daudz lielāks, jo oficiālie dati un pilsoniskās sabiedrības, kā arī starptautisko organizāciju piekļuve migrācijas ceļiem bijusi ierobežota.

"Zināms, ka 92% no cilvēkiem, kuri šajos maršrutos gājuši bojā, nav identificēti. Traģiskais bojā gājušo skaits migrācijas maršrutos uzsver datu un analīzes nozīmi rīcības virzībā," uzsvēra Globālo datu institūta direktors Koko Varners.

Vienā no maršrutiem, kas migrantus no reģiona nogādā Eiropā, IOM novēroja nāvējošu incidentu pieaugumu gadījumos, kad migranti ar laivām centās no Libānas nokļūt Grieķijā un Itālijā.

Augstākie rādītāji novērojami Jemenā, kur ievērojami palielinājās vardarbība pret migrantiem. Maršrutā starp Jemenu un Saūda Arābiju aizvadītajā gadā gāja bojā vismaz 795 cilvēki, lielākoties etiopieši. Lībijā fiksēti 117 nāves gadījumi, savukārt Alžīrijā – 54.