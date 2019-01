Millers apstrīd ziņu, ka Tramps licis savam advokātam melot

ASV īpašā prokurora Roberta Millera birojs piektdien publicēja retu publisku paziņojumu, apstrīdot kā neprecīzu medija "BuzzFeed News" ziņu, ka prezidenta Donalda Trampa bijušais advokāts Maikls Koens esot pateicis Milleram, ka Tramps norādījis Koenam melot ASV Kongresam.

"BuzzFeed", atsaucoties uz divām vārdos nenosauktām likumsargāšanas iestāžu amatpersonām, ziņoja, ka Tramps norādījis Koenam melot Kongresam par nekustamā īpašuma projektu Maskavā un ka Koens pateicis Milleram par to, ka Tramps personīgi instruējis viņu melot par šī projekta tapšanas laiku.

"BuzzFeed" ziņā teikts, ka Millera izmeklētāji uzzinājuši par Trampa norādījumiem "no intervijām ar daudziem lieciniekiem no "Trump Organization" un no iekšējiem uzņēmuma e-pastiem, īsziņām un citiem dokumentiem". Koens pēc tam atzinis šos Trampa norādījumus, kad viņu intervējusi Millera komanda.

Millera biroja paziņojumā piektdienas vakarā netika minētas konkrētas kļūdas, bet Millera preses sekretārs Pīters Karrs sacīja,ka ""BuzzFeed" apraksts par konkrētiem paziņojumiem īpašā prokurora birojam un šī biroja iegūto dokumentu un liecību raksturojums, kas attiecas uz Maikla Koena liecību Kongresam, nav precīzi".

"Mēs turamies pie savas ziņas un strādājam, lai noskaidrotu, tieši ko īpašais izmeklētājs apstrīd," paziņoja "BuzzFeed" preses sekretārs Mets Mitentals.

Demokrāti pirms tam bija solījuši izpētīt, vai šī "BuzzFeed" ziņa ir patiesa, un nosauca šādu iespējamību par pamatu "vislielākajām bažām". Šādu izpēti solīja veikt Pārstāvju palātas izlūkošanas komotejas priekšsēdētājs Ādams Šifs un Pārstāvju palātas tieslietu komitejas priekšsēdētājs Džerolds Nadlers.

Koens bija Trampa personiskais advokāts ilgāk nekā desmit gadus un ir nozīmīgs liecinieks īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanā par iespējamo saistību starp Krieviju un Trampa vēlēšanu kampaņu un Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanu procesā.

Jebkādi pierādījumi par to, ka Tramps būtu norādījis lieciniekam melot izmeklētājiem, radītu viņam vislielākos politiskos un juridiskos draudus.

Trampa privātais advokāts Rūdijs Džuliāni piektdien paziņoja, ka "jebkāds pieņēmums — no jebkāda avota — par to, ka prezidents ieteicis Maiklam Koenam melot, ir kategoriski nepatiess". Baltā nama preses sekretāre Sāra Sandersa nosauca apgalvojumu par šādiem Trampa norādījumiem par "absolūti smieklīgu".

Tramps piektdienas rītā tviterī apgalvoja, ka Koens "melojis, lai samazinātu savu laiku cietumā!".

Koens 29. novembrī Ņujorkas tiesā atzina savu vainu, ka sniedzis Kongresam nepatiesu informāciju par darbu, ko viņš veicis sakarā ar Trampa nekustamā īpašuma projektu Krievijā. Viņš atzinās, ka 2017. gadā ASV Senāta Izlūkošanas komitejai sniedzis nepatiesus apgalvojumus par plāniem būvēt Trampa torni Maskavā.

Koenam 12. decembrī par vairākiem noziegumiem tika piespriesti trīs gadi cietumā. Viņšš bija atzinies apsūdzībās par izvairīšanos no nodokļiem, nepatiesu liecību sniegšanu finanšu institūcijām, nelegāliem kampaņas tēriņiem, nepatiesu liecību sniegšanu Kongresam.