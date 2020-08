Minskā aizturētie kaujinieki plānojuši apskatīt Svētās Sofijas katedrāli

No kopumā 33 Baltkrievijā aizturētajiem Krievijas privātās kompānijas kaujiniekiem aptuveni puse paziņojuši, ka bijuši ceļā uz Stambulu. Sniegtās liecības citam no cita atšķiroties, bet vairāki apgalvojuši, ka devušies atvaļinājumā, tostarp apskatīt Svētās Sofijas katedrāli, Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko televīzijā pārraidītas tikšanās laikā skaidrojis izmeklētājs Ivans Noskevičs, raksta "The Moscow Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairums aizturēto pratināšanas laikā stāstījuši, ka dodoties atvaļinājumā, citi klāstījuši plānus strādāt apsardzē. Tomēr vairāku norādītais mērķis apskatīt Stambulas galveno tūrisma objektu Svētās Sofijas katedrāli, kura nule atkal pārveidota no muzeja par mošeju, jau rosinājis salīdzinājumus ar 2018. gada notikumiem, kad Krievijas aģenti, kuri tiek turēti aizdomās par bijušā izlūkdienesta aģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas Jūlijas indēšanu, Kremļa medijam RT intervijā klāstīja, ka uz Solsberi devušies apskatīt tās "pasaulslaveno katedrāli".

Baltkrievijas varasiestādes līdz šim izplatījušas apgalvojumus, ka visi aizturētie tiekot turēti aizdomās par plāniem destabilizēt situāciju valstī pirms nedēļas nogalē gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Šie apgalvojumi tiek saistīti ar Lukašenko plāniem pastiprināt vēršanos pret opozīciju un tās sasaistīšanu ar ārvalstu iejaukšanos prezidenta vēlēšanās.

Noškevičs un Lukašenko televīzijai gatavotajā sižetā apsprieduši, ka aizturētajiem krieviem bijušas biļetes uz Stambulu, bet viņi uz lidostu nav devušies, kas norādot uz citu mērķi.

Kopš Covid-19 pandēmijas Krievijas iedzīvotāji Baltkrieviju gan patiesi izmanto tranzītam uz citām pasaules valstīm, jo Krievija ir apturējusi lielu daļu starptautisko lidojumu, bet starp Krieviju un Baltkrieviju nepastāv fiziska robeža un robežkontrole.