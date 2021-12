Minska baltkrievu opozīcijas vidē Lietuvā cenšas iefiltrēt savus cilvēkus, secina drošībnieki

Lietuvas Valsts drošības departaments (VSD) novērojis pastiprinātus Minskas režīma centienus savervēt un iefiltrēt Lietuvā patvērumu radušo baltkrievu opozīcijas politiķu vidū un sabiedriskajās organizācijās informatorus un potenciālus provokatorus, vēsta portāls "15min.lt".

Kā sociālajā tīklā "Facebook" norāda VSD, tādā veidā tiek mēģināts ievākt informāciju par Lietuvā dzīvojošo Baltkrievijas demokrātisko spēku līderi Svjatlanu Cihanousku (Svetlanu Tihanovsku) un viņas tuvākajiem līdzgaitniekiem.

Šādas aktivitātes sākušās jau pērn, kad Lietuvā patvērās daļa opozīcijas, neatzīstot Aleksandra Lukašenko uzvaru prezidenta vēlēšanās un bēgot no režīma represijām, bet šogad, līdz ar migrācijas krīzes sākumu, tās kļuvušas intensīvākas.

"[Aktivitātes] pastiprinājās, kad Minska sāka hibrīduzbrukumus pie Eiropas Savienības robežām, mākslīgi koncentrējot Lietuvas un Polijas tuvumā lielas nelegālo migrantu grupas," norādījis izlūkdienests.

17. oktobrī Lukašenko uzaicinājis pie sevis Baltkrievijas Valsts drošības komitejas (VDK) vadību un augstākos virsniekus un publiski mudinājis viņus "palielināt ārējās izlūkošanas efektivitāti" - stiprināt tās uzbrūkošo spēku un uz aģentiem balstītu izlūkošanas potenciālu, kā arī attīstīt "citas darba metodes un formas".

Baltkrievijas autoritārais līderis apsūdzējis Rietumu izlūkdienestus, ka tie plānojot viņa valstī diversijas un apvērsumu, un paziņojis, ka Viļņā un Varšavā "specdienestu uzraudzībā" izveidoti politiskās emigrācijas centri, kuri kūdot radikāļus ķerties pie "iebiedēšanas akcijām pret valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem, mediju un varas struktūru pārstāvjiem", norādījis VSD.

"Ņemot vērā, ka aizvien vairāk baltkrievu pieprasa humānās vīzas vai politisko patvērumu, Lietuvas izlūkdienests brīdina, ka Baltkrievijas VDK var mēģināt savervēt atsevišķus bēgļus vai iefiltrēt viņu vidū savus aģentus. Mērķis ir vākt informāciju par šobrīd Lietuvā dzīvojošo Baltkrievijas opozīcijas līderi Svjatlanu Cihanousku un viņas līdzgaitniekiem, baltkrievu sabiedriskajām organizācijām un to biedriem, kuri varētu palīdzēt apzināt to iespējamās vājās vietas un mēģinātu tās diskreditēt, ietekmēt to rīcību, lēmumus un izteikumus," tas raksta.

Viens no provokatīvo darbību nolūkiem varētu būt arī sēt Lietuvas sabiedrībā neuzticēšanos un naidīgumu pret baltkrievu opozīcijas pārstāvjiem, kuri raduši patvērumu Lietuvā.

VSD arī atgādina, ka šā gada aprīlī Lietuva iekļāvusi valstī nevēlamo personu sarakstā informācijas tehnoloģiju speciālistu Iļju Begunu, kurš Lietuvā bija ieradies ar humāno vīzu, kas viņam izdota ar autoritatīvas cilvēktiesību organizācijas starpniecību. Apgalvodams, ka bēg no izrēķināšanās, viņš centies tuvināties Cihanouskas videi un trimdas organizācijām, kas palīdz baltkrievu bēgļiem, cita starpā arī mēģinot nodibināt romantiskas attiecības un draudzību ar aktīvistēm.

Šā gada sākumā, viņš, iespējams, paveicis savu uzdevumu, steigā devies atpakaļ uz Baltkrieviju, pametot Lietuvā pat daļu personas dokumentu, bet neilgi pēc tam dažas Viļņā darbojošās baltkrievu organizācijas ziņojušas, ka no to datoriem nozagta informācija.

Ieradies Baltkrievijā, Beguns piedalījies režīmam labvēlīgā telekanāla ONT raidījumā, paziņodams, ka vīlies trimdā dzīvojošajā opozīcijā un sapratis, ka tā darbojas pret Baltkrievijas valsti. Drīz vien viņš pievienojies tā dēvētajam "Demokrātisko spēku apaļajam galdam", kas uzdodas par opozīcijas organizāciju, bet darbojas ar režīma piekrišanu.

"Kad noskaidrojās šie apstākļi, viena persona baltkrievu opozīcijas vidē labprātīgi atzina, ka bez slikta nolūka atklājusi Begunam noteiktu informāciju, un daļa no tās vēlāk parādījās režīma propagandas kanālos, cenšoties kompromitēt opozīciju," teikts VSD "Facebook" profilā.

Izlūkdienests arī norāda, ka līdzīga darbības shēma nav unikāla, to mēģināts izmantot vēl vairākos gadījumos.

"15min.lt" raksta, ka apkopojis informāciju par citu līdzīgu situāciju. Kā stāstījuši portāla avoti, pie viņiem, atrodoties Baltkrievijā, vērsies bijušais šīs valsts tiesībsargājošo iestāžu darbinieks Andrejs Abramenko, lūdzot palīdzēt viņam nelegāli iekļūt Lietuvā un lūgt patvērumu.

Viņš nelegāli šķērsojis Lietuvas robežu, bet vēlāk pazudis no šo avotu redzesloka un dažas nedēļas vēlāk platformā "YouTube" parādījušies šā cilvēka stāsti par migrantu kontrabandu un it kā slepeni ierakstītas sarunas ar Lietuvas robežsargiem.

VSD atgādina, ka preventīvos nolūkos uzrauga un izvērtē atsevišķas personas, kuras Lietuvā jau ieradušās nelegāli vai ar humānajām vīzām un gaida lēmumu par patvēruma piešķiršanu.

Tikmēr baltkrievu diasporai un plašākai sabiedrībai kļuvuši pieejami Minskas režīma izpalīgu dati, kurus lielā apjomā nopludina hakeru grupējums "Kiberpartizāni", kas darbojas pret režīmu, un organizācija BYPOL, kura apvieno bijušos Baltkrievijas drošības dienestu, tiesībsargājošo iestāžu un bruņoto spēku pārstāvjus, kuri vēlas panākt valstī demokrātiskas pārmaiņas.

VSD brīdina baltkrievu bēgļus, kurus Minskas režīms varētu mēģināt savervēt, aicinot viņus neiesaistīties noziedzīgās darbībās Lietuvā, par kurām var tikt noteikta likumā paredzētā kriminālatbildība.

Cilvēki, kuri pieredzējuši Baltkrievijas režīma slepeno dienestu mēģinājumus nodibināt ar viņiem kontaktus, aicināti ziņot par to Lietuvas izlūkdienestam.