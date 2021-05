Minskā kavēta iekāpšana 'Lufthansa' reisā 'terora draudu dēļ'

Minskas lidostā pirmdien apturēta iekāpšana lidsabiedrības “Lufthansa” reisā uz Frankfurti, pamatojot to ar bažām par terora draudiem, vēsta aģentūra “Reuters”.

Lidsabiedrība apstiprina, ka vietējās varasiesstādes izsludinājušas trauksmi un pārbauda lidmašīnu.

We confirm that a security alert has been issued to local authorities for LH1487 MSQ-FRA. They search the aircraft & recheck pax & cargo. There will be delays. We regret the inconvenience. Security always has the highest priority at Lufthansa. /Susi