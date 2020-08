Minskā noticis spēka struktūru pārstāvju uzbrukums BBC filmēšanas grupai

Baltkrievijas spēka struktūru pārstāvji otrdien Minskā notikušo protestu laikā ir uzbrukuši britu raidsabiedrības BBC filmēšanas grupai, ziņoja BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Visiem trim žurnālistiem bija akreditācija, ko bija izsniegusi Baltkrievijas Ārlietu ministrija, viņi visi bija pazīšanās vestēs un ar apliecībām," teikts BBC paziņojumā.

Vīriešu grupa melnās uniformās bez pazīšanās zīmēm pienāca pie žurnālistiem. Viens no šiem vīriešiem pieprasīja uzrādīt akreditāciju, bet pēc tam norāva akreditācijas kartīti no žurnālista kakla, izrāva viņam no rokām kameru un mēģināja to salauzt.

"Vēl divi BBC žurnālisti centās pārliecināt spēka struktūru pārstāvjus atdot akreditācijas kartīti. Atbildot uz to, divi no viņiem sāka sist operatoru un dauzīt viņa kameru. BBC žurnālisti netika aizturēti," teikts BBC paziņojumā.

Baltkrievijas ziņu vietne "www.tut.by" pirms tam ziņoja par savu korespondentu un videooperatoru aizturēšanām Brestā un Minskā. Arī viņu filmēšanas tehnika tika salauzta.