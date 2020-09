Minskā tūkstošiem cilvēku devušies protesta gājienā pret Lukašenko režīmu (plkst. 20.12)

Minskas centrā svētdien daudzi tūkstoši cilvēku devušies varasiestāžu nesankcionētā protesta gājienā pret Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu.

Aģentūra "Interfax" ziņo, ka akcijā, kurai dots nosaukums "Varoņu gājiens", piedalījušies apmēram 150 000 cilvēku. Savukārt portāls "Hartija97" vēsta, ka protestētāju skaits pārsniedzis 200 000.

Gājiena dalībnieki sadalījās vairākās kolonnās, kas atkal savienojās, dodoties uz pilsētas robežās esošo Drozdu ciematu, kurā ir valsts augstākās vadības amatpersonu privātmājas. Tomēr ceļu uz Drozdiem protestētāju kolonnai aizšķērsoja omonieši. Viņi aplenca kolonnas priekšgalā ejošās cilvēku grupas, piespieda cilvēkus nogulties zemē, bet pēc tam aizveda viņus uz automobiļiem aizturēto transportēšanai. Aizturēti vairāki desmiti cilvēku.

Miliči, kas aizšķērsoja protestētājiem ceļu uz Drozdiem, arī raidīja gaisā vairākus brīdinājuma šāvienus.

Protesta gājiens apstājās, pēc tam protestētāji devās atpakaļ pilsētas centra virzienā.

Tiek ziņots, ka vairākās vietās omonieši piebraukuši pie protestētāju grupām un aizturējuši desmitiem cilvēku, pirms aizvešanas viņus nogāžot zemē un sitot ar stekiem.

Minskas centrā ir lieli milicijas spēki un arī karavīri.

Iepriekš Minskā tika aizturēti desmitiem cilvēku, kad cilvēki kolonnās devās no mikrorajoniem uz centru, lai piedalītos gājienā. Pēc Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas sniegtās informācijas, aizturēti apmēram 250 cilvēku.

Protesta gājieni un citas akcijas svētdien notiek arī citās Baltkrievijas pilsētās, tostarp Baranovičos, Bobruiskā, Brestā, Gomeļā, Grodņā, Kobrinā, Lidā, Mogiļevā, Molodečnā, Mozirā, Novopolockā, Pinskā, Polockā, Smorgoņā, Soļigorskā, Vitebskā, Žodinā.

Tiek ziņots par protestētāju aizturēšanu Brestā, Grodņā, Mogiļevā un Novopolockā.

Brestā pret protestētājiem miliči izmantoja ūdensmetēju, taču pēc tam protesta gājiens atkal atjaunojās.

Lieli protesta gājieni pret Lukašenko režīmu Minskā notika arī vairākās iepriekšējās svētdienās.

Kopš prezidenta vēlēšanām 9.augustā Baltkrievijā katru dienu notiek protesti, pieprasot Lukašenko atkāpšanos.

Several huge columns like this marching Minsk streets in the direction of Drazdy where Lukashenka resides. pic.twitter.com/tRvxFi6o7f