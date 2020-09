Minskā tūkstošiem cilvēku devušies protesta gājienā pret Lukašenko režīmu

Minskas centrā svētdien daudzi tūkstoši cilvēku devušies varasiestāžu nesankcionētā protesta gājienā pret Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu.

Aģentūra "Interfax" ziņo, ka akcijā, kurai dots nosaukums "Varoņu gājiens", piedalās apmēram 150 000 cilvēku.

Gājiena dalībnieki sadalījušies vairākās kolonnās.

Viena no kolonnām pa Neatkarības prospektu dodas virzienā uz Neatkarības pili, kur atrodas Lukašenko darba rezidence.

Cita kolonna iet pa Kalvarijas ielu, protestētāju kolonna virzās arī pa Mašerova prospektu.

Vēl viena kolonna dodas virzienā uz Drozdu mikrorajonu, kur dzīvo valsts vadošās amatpersonas.

Pilsētas centrā ir lieli milicijas spēki un arī karavīri, protesta gājiena dalībnieki netiek aizturēti.

Iepriekš tika aizturēti desmitiem cilvēku, kad cilvēki kolonnās devās no mikrorajoniem uz centru, lai piedalītos gājienā. Pēc Baltkrievijas Iekšlletu ministrijas sniegtās informācijas, aizturēti apmēram 250 cilvēku.

Protesta gājieni svētdien notiek arī citās Baltkrievijas pilsētās, tostarp Brestā, Gomeļā, Grodņā, Kobrinā, Lidā, Mogiļevā, Polockā, Soļigorkā, Vitebskā, Žodinā.

Several huge columns like this marching Minsk streets in the direction of Drazdy where Lukashenka resides. pic.twitter.com/tRvxFi6o7f