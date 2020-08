Minskas rūpnīcu darbinieki mītiņos pieprasa Lukašenko atkāpšanos

Minskā simtiem darbinieku no vairākām rūpnīcām piektdien sarīkojuši mītiņus, lai atbalstītu opozīcijas aicinājumus prezidentam Aleksandram Lukašenko atkāpties.

Simtiem strādnieku devās gājienā no Minskas Automašīnu rūpnīcas un Minskas Traktoru rūpnīcas. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās līdzšinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko ieguvis 80,1% balsu, bet opozīcijas kandidāte Svetlana Tihanovska - 10,1%, taču opozīcija uzskata, ka vēlēšanu rezultāti ir viltoti, un vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Tihanovska.

Valstī sākušies protesti pret vēlēšanu iznākumu, tostarp rūpnīcu darbinieku mītiņi, kas ir reti novērojama parādība Baltkrievijā. Baltkrievijas premjerministrs Romāns Golovčenko šodien ieradās vizītē traktoru rūpnīcā, bet strādnieki viņu nesagaidīja, tā vietā dodoties uz mītiņu. Viņi pēcpusdienā devās no rūpnīcas uz pilsētas centru, pieprasot Lukašenko atkāpšanos.

Viens no protestētājiem medijiem sacīja, ka vēlas atpakaļ Tihanovsku, "viņa ir mūsu prezidente, mēs balsojām par viņu". Šobrīd Tihanovska atrodas Lietuvā. Uz ielām pie rūpnīcas cilvēki atbalstīja mītiņa dalībniekus, mājot ar ziediem, bet garāmbraucošo automašīnu vadītāji signalizēja ar taurēm. "Mēs neesam aitas, mēs neesam ganāmpulks, mēs neesam mazie cilvēki" un "mūs nav 20, bet 16 000", skandēja mītiņa dalībnieki.

Lukašenko šodien noraidīja rūpnīcas darbinieku mītiņu nozīmīgumu, sakot, ka "20 cilvēki nolēmuši paust savu viedokli, pameta darbu un devās prom". Vietējie mediji ziņoja, ka šodien mītiņā devušies arī rūpnīcas "Azot" darbinieki Grodņā. Daži Baltkrievijas uzņēmumi sāka streikot 10.augustā, bet 13.augustā ziņas par mītiņiem un strādnieku neapmierinātību sāka parādīties masveidā.

Arī šodien Minskas un citu Baltkrievijas pilsētu ielās liels skaits iedzīvotāju devušies ielās, lai piedalītos demonstrācijās, kurās sākās pēc Lukašenko pārvēlēšanas prezidenta amatā.

Thousands of people are marching through the Minsk city center chanting “Leave!” to the man who has ruled Belarus for the past 26 years.

Just amazing.@svaboda pic.twitter.com/efNS2BCrpg