Miris Igaunijas ekspremjers Savisārs

Ceturtdien 72 gadu vecumā miris bijušais Igaunijas premjerministrs Edgars Savisārs, ziņo portāls "Delfi.ee".

Savisārs uzskatāms par leģendāru Igaunijas politiķi, kurš spēlēja arī nozīmīgu lomu Igaunijas centienos atgūt neatkarību.

Savisārs bija pārejas valdības premjerministrs Igaunijas neatkarības atgūšanas periodā no 1990. līdz 1992. gadam. Viņš ir ieņēmis arī iekšlietu ministra un ekonomikas un sakaru ministra amatu. Laikā no 2001. līdz 2004. gadam un no 2007. līdz 2015. gadam viņš bija Tallinas mērs.