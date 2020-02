Mirušo skaits koronavīrusa 'Covid-19' uzliesmojumā Ķīnā pārsniedz 1600

Ķīnā mirušo skaits jaunā koronavīrusa "Covid-19" uzliesmojumā pārsniedzis 1600, svētdien paziņoja Nacionālā veselības komisija.

Pēc tās publiskotajiem datiem, visā Ķīnā, neskaitot īpašos administratīvos rajonus Honkongu un Makao, aizvadītajā diennaktī reģistrēti 142 jauni nāves gadījumi un 2009 jauni inficēšanās gadījumi. Tas bija par vienu nāves gadījumu un 632 inficēšanās gadījumiem mazāk nekā diennakti iepriekš.

Tostarp Hubei provincē, kur decembrī sākās šī vīrusa uzliesmojums, pēdējās diennakts laikā reģistrēti 139 jauni nāves gadījumi un 1843 jauni inficēšanās gadījumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo diennakti, nāves gadījumu skaits saglabājies nemainīgs, savukārt jauno inficēšanās gadījumu skaits sarucis par 577.

Līdz ar to visā Ķīnā "Covid-19" uzliesmojumā tagad reģistrēti 1665 mirušie, kā arī apstiprināti 68 500 inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu.

Amatpersonas Hubei provincē šonedēļ paziņoja, ka paplašina "Covid-19" gadījumu definīciju, uzskaitot arī cilvēkus, kuriem "klīniski diagnosticēts" šis vīruss, nevis tikai tos, kuriem šis vīruss ir apstiprināts laboratorijas testos.

Jau vēstīts, ka Francija sestdien paziņoja par pirmo nāves gadījumu no jaunā koronavīrusa "Covid-19" Eiropā. No vīrusa izraisītas plaušu infekcijas miris 80 gadus vecs tūrists no Ķīnas Hubei provinces, kas Francijā ieradies 16. janvārī un hospitalizēts 25.janvārī.

Līdz šim vīruss bija prasījis cilvēku dzīvības tikai Āzijā.

Ārpus Ķīnas iepriekš reģistrēts pa vienam nāves gadījumam Filipīnās un Japānā. Filipīnās mirušais ir Ķīnas pilsonis no Uhaņas, savukārt Japānā mirusi vietējā iedzīvotāja.

Reģistrēts arī viens nāves gadījums Ķīnas īpašajā administratīvajā rajonā Honkongā.

Jaunā vīrusa uzliesmojums sākās decembrī savvaļas dzīvnieku tirgū Hubei provinces administratīvajā centrā Uhaņā.

Tā dēļ Ķīnā ir praktiski noteikta karantīna 56 miljoniem cilvēku Hubei provincē.