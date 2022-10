Mobilizācija vairāk ietekmē Krievijas iekšpolitisko telpu, nevis situāciju frontē, raksta ISW

Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumam par daļēju mobilizāciju ir nozīmīgāka īstermiņa ietekme uz Krievijas iekšpolitiskajiem notikumiem, nevis uz karu Ukrainā, raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Eksperti skaidro, ka Ukrainas avoti pamatoti secinājuši, ka daļēja mobilizācija Krievijā īstermiņā nav liels drauds Kijivai, jo Ukrainas pretuzbrukums virzās uz priekš ātrāk nekā tas, kā situāciju frontē ietekmē mobilizāciju.

Domnīca citē Ukrainas izlūkdienesta priekšnieku Kirilo Budanovu, kurš pat paziņoja, ka mobilizācija Krievijā ir "dāvana" Ukrainai, jo Kremlis atrodas "stupceļā" - iesprostots starp savām neveiksmēm un apņēmību paturēt sagrābto teritoriju.

Strīdi par slikti īstenoto daļējo mobilizāciju kopā ar ievērojamām Krievijas sakāvēm Harkivas apgabalā un ap Limanu ir pastiprinājušas iekšējās cīņas starp Putinam labvēlīgām krievu nacionālistu grupām, un rada jaunu šķelšanos to balsu vidū, kuras runā ar Putina vēlētājiem, raksta domnīcas analītiķi.