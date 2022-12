Mobilizētajiem okupantiem sola iespēju bez maksas saglabāt savu ģenētisko materiālu

Krievijas karavīriem, kuri mobilizācijas ietvaros dosies uz Ukrainu, tiks nodrošināta iespēja bez maksas sasaldēt un spermas bankā saglabāt savas dzimumšūnas, vēsta Krievijas valsts ziņu aģentūra TASS.

Ar ierosinājumu veidot banku karot nosūtīto Krievijas pilsoņu ģenētiskā materiāla bezmaksas saglabāšanai klajā nācis "Krievijas advokātu savienības" vadītājs Igors Trunovs. Veselības ministrija šo ideju akceptējusi.

"Krievijas Federācijas Veselības ministrija ir atradusi iespēju no federālā budžeta nodrošināt bezmaksas dzimumšūnu (spermatozoīdu) konservāciju un uzglabāšanu pilsoņiem, kas mobilizēti dalībai speciālajā militārajā operācijā [iebrukums Ukrainā] 2022. - 2024. gadā," aģentūra citē ministrijas atbildi juristam.

Mobilizēto ģimenes locekļi varēs bez maksas izmantot iesaldēto biomateriālu obligātās medicīniskās apdrošināšanas programmas ietvaros, skaidro medijs.

Saskaņā ar Ukrainas armijas Ģenerālštāba ziņām līdz šim iebrukumā Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 103 tūkstoši okupantu. Šie dati kara laikā nav neatkarīgi pārbaudāmi. Novembrī ASV ģenerālis Marks Millijs teica, ka "nogalināto un ievainoto" Krievijas karavīru skaits ir "ievērojami lielāks par 100 tūkstošiem".

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.12 were approximately: pic.twitter.com/hy94ThI99g