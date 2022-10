Mobilizēto krievu apbruņošana ar vecām triecienšautenēm rada problēmas ar apgādi, secina briti

Krievijas spēku jau tā noslogotā apgādes sistēma saskaras ar jaunu izaicinājumu, jo daudziem mobilizētajiem karavīriem izdalītas vecā parauga triecienšautenes ar citu kalibru, ikdienas ziņojumā par situāciju Ukrainas frontē, raksta Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Oktobra vidū uz fronti tika nosūtīti vairāki tūkstoši jauno mobilizēto, kuri daudzos gadījumos ir slikti ekipēti, teikts ziņojumā.

"Septembrī Krievijas virsnieki bija nobažījušies par to, ka daži nesen mobilizētie rezervisti Ukrainā ierodas bez ieročiem," raksta britu izlūki.

Atsaucoties uz atvērtajos avotos publicētiem attēliem briti norāda, ka rezervistiem izsniegtas Kalašņikova sistēmas triecienšauteņu 1959. gada parauga modifikācijas, ko apzīmē ar AKM.

The weapon of the "second army of the world".