Moraveckis mudina Polijā izveidot pastāvīgu NATO bāzi

NATO ir jāstiprina austrumu flangs, izveidojot pastāvīgu bāzi Polijā, ceturtdien publicētā intervijā mudina Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis, vienlaikus izsakoties pret ASV karavīru pārdislocēšanu lielā skaitā no Vācijas uz Poliju.

"Mums ir nepieciešama NATO militārā bāze Ramšteinā, un mums ir nepieciešama pastāvīga militārā bāze Polijā," intervijā Francijas laikrakstam "Ouest-France" un Vācijas mediju grupas "Funke" izdevumiem uzsveris premjers. Jūnijā Polija un ASV vienojās palielināt ASV militāro klātbūtni Polijā par 1000 vīru līdz 5500.

ASV prezidents Donalds Tramps izteicies, ka šie karavīri varētu tikt uz Poliju pārvietoti no Vācijas vai arī kādas citas vietas. Viņš arī norādījis, ka Polija ir jāapbalvo par to, ka tās aizsardzības budžets atbilst NATO mērķim un sasniedz 2% līmenī no IKP. Tramps arī kritizējis Vāciju, ka tā šo mērķi nav sasniegusi.

Kā izteicies Moraveckis, viņš atbalsta to, ka "Vācijā paliek iespējami daudz amerikāņu karavīru", kā arī norādījis, ka "neviens nopietni neapsver iespēju lielā mērā samazināt amerikāņu klātbūtni" Vācijā. Jautājums par ASV karavīru atrašanos Polijā nav pretnostatījums "vai nu viens, vai otrs", uzsveris premjers. "Es neteiktu, ka Vācija ir liekēdis, bet tās ieguldījums neatbilst tās saistībām. Vācijai jāpalielina aizsardzības tēriņi straujāk," piebildis Moraveckis. Pērn Vācija aizsardzībai tērēja 1,2% no IKP. Tā apņēmusies palielināt izdevumus aizsardzībai tuvāko gadu laikā, tomēr arī šajos plānos paredzēts, ka tēriņi nesasniegs NATO prasītos 2% no IKP.