'Mosties, mums atkal ir cars': pie Ļeņina mauzoleja aiztur piketētāju

Maskavas Sarkanajā laukumā svētdien aizturēts aktīvists Ruslans Osipovs, kurš pie Ļeņina mauzoleja stāvēja ar plakātu "Wake up we hava a tsar again" ("Mosties, mums atkal ir cars") rokās, vēsta portāls "Currenttime".

Pikets gan noritējis ne ilgāk par 10 sekundēm, jo Osipovs nekavējoties aizturēts un nogādāts policijas iecirknī, kur viņam izrakstīts protokols par dalību nesankcionētā publiskā akcijā. Tiesa šo gadījumu izskatīs 17. jūnijā.

Kopumā likums Krievijā nepieprasa saskaņot viena cilvēka piketus, taču normatīvā akta tekstā ir piebilde, ka akciju norises kārtību Sarkanajā laukumā un citās Kremlim pieguļošajās teritorijās nosaka prezidents. Pie Kremļa vientuļie piketētāji tiek aizturēti regulāri.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins pie varas Krievijā ir jau vairāk nekā 20 gadus. Viņu mēdz salīdzināt ar caru.

Vladimirs Ļeņins ir pirmais PSRS līderis. Viņa vadītā boļševiku partija 1917. gadā apvērsuma rezultātā pārņēma varu Krievijā. Pirms tam Februāra revolūcijas laikā no troņa bija gāzta Krievijas Impērijas monarhija ar pēdējo caru Nikolaju II priekšgalā.