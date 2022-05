'Mums viņi vajadzīgi dzīvi': daļēji evakuē Mariupoles aizstāvjus, bet apmaiņa vēl nenotiek

Ukraina apstiprinājusi jau vēlā pirmdienas vakarā izskanējušas ziņās, ka sākta Ukrainas karavīru evakuācija no Mariupoles metalurģijas kombināta "Azovstaļ" teritorijas.Tiesa, ukraiņi tiek izvesti uz Krievijas kontrolēto teritoriju.

Aizsardzības ministra vietniece Anna Maļara paziņoja, ka 53 smagi ievainoti karavīri evakuēti uz Krievijas spēku (un prokrievisko kaujinieku) kontrolēto Novoazovsku, bet 211 karotāji pa humāno koridoru izvesti uz ārpus Kijivas kontroles esošu ciemu Oļeņivku.



Pirms tam pirmdien Krievija ziņoja, ka ir panākta vienošanās par ievainoto karavīru evakuāciju. Pirmdienas vakarā aptuveni desmit autobusu kolonna atstāja "Azovstaļ" kompleksu, ziņoja aģentūra "Reuters". Aģentūra arī publicējusi fotogrāfijas, kurās esot redzama ievainoto ierašanās Novoazovskā. Sižetu par ievainotu ukraiņu evakuāciju demonstrēja arī Krievijas propagandas mediji, norāda raidsabiedrība BBC.

Maļara norāda, ka Ukrainas karavīri tiks samainīti pret sagūstītajiem krievu karavīriem.

The Russian Defense Ministry published footage of the surrender of militants trapped inside Azovstal.

According to @mod_russia 265 militants surrendered (are now PoWs) during the day, including 51 seriously wounded. Medical assistance was provided to all those in need.#Mariupol pic.twitter.com/wH7AK4Wjlx