'Mūsu ieroči ir datori, mūsu lodes – informācija': kas ir Ukrainas militārā programma 'Delta'

Biroju ēkā Zaporižjas nomalē Ukrainas karavīri strādā pie sistēmas, kuru paši ukraiņi uzskata par vienu no galvenajiem ieročiem cīņā pret Krieviju – unikālas aizsardzības programmatūras "Delta".

Šīs ēkas iekšpusē atrodas vairāk nekā desmit datoru, kuros vērojama pastāvīgi atjaunināta informācija par situāciju kaujas laukā. Tajos redzams Krievijas bruņoto spēku izvietojums Ukrainas teritorijā, tostarp, tiek atklāts, kur atrodas paslēptie tanki un artilērija. Tāpat tiek apkopota no sociālajiem medijiem iegūtā informācija par vienību un karavīru atrašanās vietām. Ukraiņi spēj noteikt arī okupantu vienību kustību, kas vērojama līdz pat sīkām apvidus detaļām.

Visa iegūtā informācija ir piefiksēta sistēmā un raidīta tiešsaistē, piemēram, Melitopolē bija redzama krievu kolonnu kustība. "Mēs tagad saprotam viņu maršrutus un to, kā tie ir mainījušies," portālam "The Guardian" sacīja viens no organizācijas darbiniekiem Šlomo, piebilstot, ka "viņi [Krievija] izmanto Melitopoli kā lielu loģistikas centru, un mēs cenšamies saprast vienību kustības patieso mērķi".