Mūžībā devies kādreizējais ASV prezidents Džordžs Bušs vecākais

Kādreizējais ASV prezidents Džordžs Herberts Valkers Bušs piektdienas vakarā 94 gadu vecumā devies mūžībā, ziņo raidorganizācija BBC.

Viņš bija ASV prezidents laika posmā no 1989. līdz 1993. gadam, pirms tam divus termiņus bija viceprezidents Ronalda Reigana prezidentūras laikā.

Aprīlī viņš tika uzņemts slimnīcas intensīvās aprūpes nodaļā sakarā ar asins infekciju, tikai nedēļu pēc viņa sievas Barbaras došanos mūžībā. Viņš sirga ar Pārkinsona slimību un bija piesaistīts ratiņkrēslam. Pēdējo gadu laikā vairākkārt tika hospitalizēts elpošanas problēmu dēļ.

"Džebs, Nīls, Marvins, Doro un es esam apbēdināti paziņot, ka pēc 94 ievērojamiem gadiem mūsu tētis ir miris," Džordžs Bušs jaunākais, kas bija 43. ASV prezidents, pauda savā paziņojumā.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h