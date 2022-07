Nākamā nozīmīgā kauja Donbasā būs par Slovjanskas pilsētu, prognozē britu izlūki

Pēc Lisičanskas krišanas cīņā par Donbasu nākamā nozīmīgā kauja varētu notikt par Slovjanskas pilsētu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievija turpina nostiprināt kontroli pār Lisičansku un Luhanskas apgabalu. Ziemeļos tā ir izvietojusi lielāko daļu atlikušo pieejamo vienību no Austrumu un Rietumu spēku grupām uz Izjumas asi, ziņo Londona.

Pagājušajā nedēļā Krievijas spēki, visticamāk, ir pavirzījušies uz priekšu aptuveni vēl 5 kilometrus pa galveno ceļu E40 no Izjumas, saskaroties ar ārkārtīgi apņēmīgu Ukrainas pretestību.

Okupanti no Austrumu un Rietumu spēku grupām, visticamāk, šobrīd atrodas aptuveni 16 kilometrus uz ziemeļiem no Slovjanskas pilsētas. Tā kā pilsētu apdraud arī Centrālās un Dienvidu spēku grupas, pastāv reāla iespēja, ka cīņa par Slovjansku būs nākamā galvenā kauja cīņā par Donbasu, noslēgumā raksta britu izlūki.

