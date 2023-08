Naktī izcēlies liels ugunsgrēks Piemaskavas Odincovā

Naktī uz piektdienu Krievijā Maskavas apgabala Odincovā izraisījies liels ugunsgrēks, vēsta vietējie mediji.

Kā teikuši vietējie iedzīvotāji, pirms ugunsgrēka bija dzirdami sprādzieni.

Platformā "Telegram" publicēti fotoattēli un video, kuros pie augstceltnēm redzams milzīgs dūmu mākonis un liesmu atblāzma.

Odincova atrodas uz rietumiem no Maskavas dažu kilometru attālumā no tās nomalēm.

Aizdegusies noliktava, pavēstīja Ārkārtas situāciju ministrijas Galvenās pārvaldes Maskavas apgabala nodaļa.

Liesmas pārņēmušas 2000 kvadrātmetru lielu platību.

Šis pēdējo dienu laikā Maskavas tuvumā ir kārtējais lielais ugunsgrēks.

Naktī uz ceturtdienu liels ugunsgrēks izraisījās Piemaskavas Domodedovā. Pirms aizdegšanās bija dzirdami sprādzieni. Atbilstoši oficiālajai versijai dedzis autoserviss.

Savukārt trešdienas rītā spēcīgs sprādziens nodārdēja rūpnīcā Piemaskavas Sergijevposadā. Šajā rūpnīcā ražota optika, un, kā vēlāk noskaidrojās, tā piedalījusies stratēģiskā bumbvedēja raķešnesēja "Poslaņņik" izstrādē.

⚡️A large fire in Odintsovo, #Moscow region of Russia. According to Russian media reports, a warehouse is on fire. pic.twitter.com/j5kVqSigRP