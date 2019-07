NASA ar 'SpaceX' palīdzību kosmosā palaidīs jaunu rentgena observatoriju

NASA sadarbībā ar privāto amerikāņu kompāniju "SpaceX" pēc diviem gadiem kosmosā palaidīs savu jaunāko rentgenstarojuma observatoriju, vēsta "Digital Trends".

Plānotās palaišanas izmaksas tiek lēstas aptuveni 44,9 miljonu eiro apmērā, kas vērtējams kā lēts projekts, ja salīdzina ar NASA ierastajām izmaksām. Tieši lētā cena arī bijis iemesls, kādēļ observatorijas nogādāšanai kosmosā izvēlēta "SpaceX". Kompānija piedāvājusi to izdarīt ar lielo vairākkārt izmantojamo "Falcon 9" raķeti par izmaksām, kas bijušas mazākas nekā citu, mazākas raķetes izmantojošu kompāniju piedāvājumi.

Jau tagad zināms, ka rentgenstarojuma observatorija tiks palaista 2021. gada aprīlī no Kenedija kosmosa centra palaišanas kompleksa 39A Floridas Meritas salā pie Karnevalas zemesraga, vēsta NASA.

Sūtījums ir tikai viena no daļām, lai veidotu kosmosa novērošanas centru, kas pazīstams kā IXPE. To kopumā veidos trīs teleskopi, kuru uzdevums ir pētīt no kosmosa nākošos rentgenstarus, īpaši pievēršoties to polarizācijai, lai noteiktu, kā tos rada tādi kosmosa objekti kā neitronu zvaigznes un pulsāra vēja miglāji.

IXPE papildinās NASA rentgenstarojuma pētniecības ierīču klāstu, ar kuriem jau līdz šim palīdzēts skaidrot trūkstošo matēriju, pundurzvaigznes un tā dēvētos kosmiskos superburbuļus. IXPE ir daudz lielāka polarizācijas jūtība, ļaujot labāk saskatīt lielu objektus smalkākas detaļas. Piemēram, zinātnieki uz IXPE liek lielas cerības pulsāra vēja miglāju pētniecībā, lai noskaidrotu, kā miglas iekšienē esošās daļiņas tiek paātrinātas. Ja IXPE attaisnos uz sevi liktās zinātnieku cerības, NASA pieļauj vairāku šāda tipa observatoriju veidošanu nākotnē.