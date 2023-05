NATO dalībvalstis uzsākušas militārās apmācības, solot aizsargāt Somiju

NATO dalībvalstis sākušas Arktiskās militārās apmācības, solot aizsargāt savu jaunāko biedru Somiju, kas rīko savas pirmās apmācības kopš pievienošanās aliansei, ziņo medijs "Al Jazeera".

Aptuveni 1000 karavīri no Norvēģijas, Apvienotās Karalistes un ASV, kā arī kandidātvalsts Zviedrijas šonedēļ pievienojās vismaz 6 500 Somijas karavīru ar 1000 transportlīdzekļiem militārajās mācībās. Tas iezīmē Somijas lielākās mūsdienu sauszemes spēku mācības virs polārā loka.

Militārās mācības norisinās tikai divu stundu brauciena attālumā no Krievijas robežas vienā no Eiropas lielākajiem artilērijas poligoniem Somijas ziemeļos Rovajarvi. ASV armijas ģenerālmajors Gregorijs Andersons no 10. kalnu divīzijas sacīja, ka viņa valsts ir gatava aizstāvēt Somiju: "Mēs esam šeit un esam apņēmušies. ASV armija šeit trenējas kopā ar jaunāko NATO sabiedroto, lai izveidotu šīs spējas aizstāvēt Somiju gadījumā, ja kaut kas notiktu."

Aptuveni 150 lidaparāti no 14 valstīm piedalās apmācībās, paziņojumā informēja ASV Gaisa spēku pavēlniecība.

Somijas pievienošanās NATO ir vairāk nekā dubultojusi alianses robežas garumu ar agresorvalsti Krieviju.

"Šeit nav jautājumu. Esam sagatavojuši plānus, ko darīt, ja mēs kļūsim par daļu no Somijas aizsardzības," skaidroja Zviedrijas sauszemes spēku komandieris ģenerālmajors Karls Engelbrektsons.

Zviedrija un Somija savā starpā ir tuvākie militārie partneri. Krievijas iebrukums Ukrainā abas valstis pagājušajā gadā pārliecināja atteikties no savas ilglaicīgās pārliecības neiesaistīties militārajās aliansēs un pieteikties NATO.

Somija oficiāli pievienojās NATO 4. aprīlī. Zviedrija cer kļūt par dalībvalsti līdz jūlijam, kad Lietuvas pilsētā Viļņā norisināsies alianses samits. Pagaidām Zviedrijas pievienošanos aliansei kavē Turcija, kas atsakās ratificēt valsts pieteikumu.