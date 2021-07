NATO jādomā par Baltkrieviju kā daļu no Krievijas teritorijas, norāda eksperte

Vai pašam Lukašenko šobrīd ir milzīga ietekme pār valstij nozīmīgu lēmumu pieņemšanu? Vai arī viņam jāseko Kremļa norādēm?

Uzskatu, ka Lukašenko cenšas sevi pasniegt kā vienīgo Baltkrievijas vadītāju. Protams, ir dažas Krievijas pavēles, kas viņam jāpilda - tas ir redzams drošības jomā. Piemēram, apsūdzība, ka NATO mēģina iebrukt Baltkrievijā.

Pēdējo mēnešu laikā ir paātrinājies arī Baltkrievijas un Krievijas integrācijas process. Sākotnēji Minska bija pret manieri, kādā to ieteica veikt Krievijas līderi, taču tagad Krievija ir spējusi piespiest Baltkrieviju iet tai līdzi daudzās jomās.

Tomēr Kremlis nespēj atbrīvoties no Lukašenko režīma, jo Vladimirs Putins ir nostādījis sevi tādā situācijā, kur viņš ir galvenais pašreizējā režīma stabilitātes garants. Ja Putins piespiestu Lukašenko atstāt valsts vadoņa krēslu, sanāktu, ka viņš principā būtu pievienojies pret režīmu vērsto protestētāju noskaņojumam.

Lukašenko ir ļoti nepopulārs savā valstī un ir arī starptautiski nosodīts. Vai šāda līdera atbalstīšana Krievijai nav neizdevīga?

Esmu pārliecināta, ka, ja Putins varētu, viņš aizstātu Lukašenko ar kādu citu, bet tagad tas nav iespējams. No Krievijas viedokļa pārmaiņām jānotiek "likumīgā veidā" – mainot politisko sistēmu, konstitūciju vai kā citādi.

Krievija arī guva svarīgas mācības no Ukrainas. Aplūkojot "Oranžo revolūciju" un "Cieņas revolūciju", Krievija zina, ka, uzspiežot savus kandidātus vai risinājumus, tā pieļāva daudzas nopietnas politiskas kļūdas, un Kremlis nevēlētos riskēt ar šāda paša scenārija atkārtošanos Baltkrievijā. Tātad Krievijai tas ir izaicinājums - nepretoties sabiedrības uzskatiem, bet arī saglabāt ietekmi Baltkrievijā.

Manuprāt, Putins mēģinās panākt, ka Lukašenko nekandidē nākamajās prezidenta vēlēšanās, un Lukašenko tam varētu piekrist , jo viņš saprot, ka nākamo četru gadu lakā sabiedrības viedoklis par viņu būtiski nemainīsies.

Krievija, raugoties no ekonomiskā viedokļa, nav uzskatāma par lielvaru un šobrīd tai jātiek galā arī ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp Covid-19 inficēšanās gadījumu pieaugumu. Cik ilgi Kremlis var uzturēt Baltkrievijas režīmu ekonomiski un finansiāli?

Daudz kas būs atkarīgs no tā, cik ļoti Baltkrieviju ietekmēs jaunākās Eiropas Savienības (ES) ieviestās sankcijas.

Tomēr jautājums ir – cik daudz Krievijai būs jāiegulda, lai izdzīvotu pašreizējais Baltkrievijas režīms. Iepriekšējos gados viņi uz Baltkrieviju ir nosūtījuši apmēram 10 miljardus ASV dolāru, kas nav milzīga naudas summa tādai valstij kā Krievija. Bet tagad Maskavai, iespējams, būs jāiegulda vairāk naudas Baltkrievijā. Krievija var arī izlemt radīt politiskas izmaiņas Baltkrievijā, kas būtu jāakceptē Rietumiem un kas galu galā var novest pie sankciju izbeigšanas. Tas varētu būt scenārijs, kurā Krievija saglabā savu ietekmi Baltkrievijā, taču arī pārliecinās, ka tā vairs nav vienīgā valsts, kas finansiāli palīdz Minskai.

Otrs scenārijs – kas man šķiet mazāk reālistisks – ir tāds, ka Krievija nolemj pilnībā integrēt Baltkrieviju savā teritorijā. Šis scenārijs Krievijai sagādātu lielas finansiālas un politiskas izmaksas. Nelikumīgi anektētās Krimas pussalas integrācija Krievijai jau izmaksāja prāvu naudas summu, un tā bija daudz mazāka teritorija nekā Baltkrievija.

Ja pašreizējā Baltkrievijas režīma uzturēšana Krievijai izrādītos pārāk dārga, tad Maskava varētu sākt virzīt politiskās izmaiņas Baltkrievijā ātrāk, nekā gaidīts.

Ko Baltkrievija cenšas panākt, pēdējo nedēļu laikā ES teritorijā ielaižot migrantus?

Tā no vienas puses ir atbilde uz ES sankcijām. Lukašenko domā par veidiem, kā radīt problēmas ES un viņš izmanto ļoti jūtīgu jautājumu – migrāciju. Tāpat viņš cenšas radīt šķelšanos bloka ietvaros.

Redzēsim, cik daudz nelegālo migrantu iekļūs ES teritorijā un kā uz šo situāciju reaģēs Polijas un Baltijas valstu varas iestādes.

Ir vēl viens aspekts, kas jāņem vērā šajā jautājumā. Lietuva domā par armijas iesaistīšanu, lai tiktu galā ar šo situāciju. Apzinoties pašreiz saspringto politisko un militāro situāciju reģionā, kā arī to, ka Krievija un Baltkrievija gatavojas "Zapad" militārajām mācībām, Baltkrievija kā propagandas instrumentu varētu izmantot Lietuvas karaspēka klātbūtni pierobežā.

Kā panākt, ka efektīvi sodam Lukašenko par viņa režīma represīvajām darbībām, vienlaikus Baltkrieviju neiespiežot Krievijas rokās?

Ja ES neko nedarītu attiecībā uz notikumiem Baltkrievijā, tad tas nozīmētu, ka mēs nevaram atbalstīt Baltkrievijas iedzīvotājus, kuri devās ielās un protestēja.

Jā, mēs saprotam, kādu rezultātu mēs varētu iegūt, ja ieviesīsim sankcijas, taču tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu reaģēt tikai tāpēc, ka Lukašenko tādēļ varētu izvēlēties paātrināt integrāciju ar Krieviju. Tas var notikt tik un tā - pat bez sankcijām.

Protams, tas var novest pie situācijas, kurā Baltkrievija ir vairāk integrēta ar Krieviju, bet mēs arī nezinām, kāds būs pēdējais procesa posms, kas novedīs pie šīs integrācijas. Varbūt līdz tam laikam pašreizējās varas iestādes būs tik vājas, ka sabiedrība izlems par valsts nākotni.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Cik ļoti tuvākajā laikā varētu pieaugt Krievijas militārā klātbūtne Baltkrievijā. Kā uz to vajadzētu reaģēt NATO?

Drīz notiks Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad" un pēc tām Baltkrievijas teritorijā varētu palikt zināms skaits krievu karavīru. Tomēr daudz bīstamāks scenārijs varētu būt tāds, kurā Krievija nolemj Baltkrievijā uzbūvēt tehnikas un loģistikas bāzes – NATO jābūt tam gatavai.

No militārā skatupunkta NATO ir jādomā par Baltkrieviju kā daļu no Krievijas teritorijas. Ja starp Krieviju un NATO rastos nopietnas problēmas, Baltkrievija, optimistiskākajā no visiem scenārijiem, varētu nolemt palikt neitrāla. Taču tajā gadījumā loģistiski Minska joprojām palīdzētu Krievijai. Tātad Krievija izmantotu Baltkrievijas teritoriju kā savu.

Jau pirms dažiem gadiem sākās diskusijas par to, vai Baltijas valstīs un Polijā nevajadzētu vēl vairāk palielināt tur esošo sabiedroto karavīru skaitu. Vai pašreizējie notikumi Baltkrievijā varētu atjaunot sarunas par lielāku NATO klātbūtni reģionā?

Pēdējos gados NATO klātbūtne reģionā jau ir pieaugusi. Dažreiz Krievija "palīdz mums" pārliecināt savus Rietumu partnerus, ka mēs neesam rusofobiski, bet mēs redzam draudus, kas nāk no Krievijas.

Mums jāskatās, kas notiks "Zapad" mācībās un nākamajos mēnešos. Ja Krievija nolemj sūtīt karaspēku uz Baltkrieviju, tad no mūsu viedokļa būtu vieglāk pārliecināt savus sabiedrotos, ka jāstiprina citu NATO valstu militārā klātbūtne austrumu flangā.

Pēdējā NATO samita secinājumos Krievija tika pieminēta aptuveni 60 reizes. Tas parāda, ka Krievija joprojām tiek uztverta kā galvenais drauds aliansei.