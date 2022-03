NATO nenoteiks lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas. Teksta tiešraide

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā kļūst arvien brutālāks un asiņaināks, iebrucējam nežēlojot dzīvojamos kvartālus un saasinot humāno katastrofu. Savukārt aizvadītājā naktī apšaudes rezultātā izcēlies ugunsgrēks Zaporižjas AES kompleksā parāda, cik trausla ir robeža, lai kara šausmām pievienotos arī kodolkatastrofa. Noziedzīgā iebrukuma devītajā dienā turpinām sekot notikumiem Ukrainā.

Krievijas iebrukums Ukrainā (devītā diena)

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropas Komisija ir apturējusi sadarbību ar Krievijas struktūrām pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā, teikts piektdien izplatītā paziņojumā. EK arī aptur maksājumus Krievijas struktūrām saskaņā ar esošajiem līgumiem un "neslēgs nekādus jaunus līgumus vai jaunus līgumus" ar Krievijas organizācijām. (CNN)

Ieslodzītais Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs 6.martā aicinājis krievus pilsētās visā Krievijā un visā pasaulē protestēt pret karu Ukrainā. “Parādiet pasaulei, ka krievi nevēlas karu. Dodieties ārā Berlīnes, Ņujorkas, Amsterdamas vai Melburnas laukumos, lai kur jūs atrastos. Tagad mēs visi esam atbildīgi par Krievijas nākotni. Par to, kāda būs Krievija pasaules acīs,” teikts Navaļnija vārdā publicētā paziņojumā, kurā piebilsts: "Jūs varat būt nobijies, bet pakļauties šīm bailēm nozīmē nostāties fašistu un slepkavu pusē. Putins jau ir atņēmis Krievijai tās ekonomiku, attiecības ar pasauli un cerību uz nākotni." (Al Jazeera)

Piektdien notiks ANO Drošības padomes ārkārtas sēde. Tā sasaukta pēc Krievijas veiktā uzbrukuma Ukrainas AES. (CNN)

Ķīna šajā nedēļas nogalē bloķēs visu Anglijas futbola Premjerlīgas spēļu translāciju, jo pirms mačiem plānoti Ukrainas atbalsta pasākumi. (Sky News)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs paziņoja, ka alianse nenoteiks lidojumu aizliegumu zonu virs Ukrainas. "Sabiedrotie piekrīt, ka Ukrainas gaisa telpā nevajadzētu darboties NATO lidmašīnām vai NATO karaspēkam Ukrainas teritorijā," sacīja Stoltenbergs.

Lielākā daļa zviedru tagad atbalsta pievienošanos NATO pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, liecina jauna sabiedriskās domas aptauja. Pēc Zviedrijas laikraksta "Aftonbladet" pasūtījuma veiktā aptauja liecina, ka 51% zviedru tagad atbalsta NATO, salīdzinot ar 42% janvārī. To skaits, kas iebilst pret pievienošanos aliansei, samazinājies līdz 27 procentiem no 37 procentiem. (Al Jazeera)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs šopēcpusdien brīdinājis, ka "nākamās dienas, visticamāk, būs sliktākas" Ukrainai – vairāk upuru , vairāk ciešanu. Stoltenbergs piebilda, ka Krievija, visticamāk, ievedīs "smagākus ieročus", turpinot uzbrukumus visā valstī. Viņš turpināja apgalvot, ka karš Ukrainā ir "Putina karš", "Viņš [Putins] ir izvēlējies, plānojis un cīnās pret mierīgu valsti," norādīja Stoltenbergs."Mēs aicinām prezidentu Putinu nekavējoties pārtraukt šo karu, bez nosacījumiem izvest visus savus spēkus no Ukrainas un iesaistīties patiesā diplomātijā jau tagad."Stoltenbergs sacīja, ka NATO "nav šī konflikta daļa", bet tai ir "atbildība nodrošināt, ka tas nesaasinās un neizplatās ārpus Ukrainas robežām". (Sky News)

“Māte! Tavs sagūstītais dēls tevi gaida!” Ukraina publicē informāciju par iespēju tuviniekiem atgūt sagūstītos iebrucējus.

Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko publicējis pirmo sagūstīto Krievijas karavīru sarakstu, un tādu būšot vēl daudz, tāpat kā kritušo iebrucēju sarakstu. Ir pieņemts lēmums atdot gūstekņus viņu mātēm, ja viņas pašas atbrauks dēliem pakaļ uz Kijevu. Lai atgūtu savus sagūstītos dēlus, Krievijas mātēm ir: 1. Jāzvana uz norādītajiem telefona numuriem un jāieiet “Telegram” kanālā “Груз 200”. Vai jāraksta uz e-pasta adresi “Vernis_iz_ukraine@gmail.com”.2. Ja ir saņemts apstiprinājums, ka dēls atrodas gūstā Ukrainā, ir saviem spēkiem jānokļūst Kijevā.Tālruņa numuri: +380894201860; +380894201861; +380894201862

Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā sākuma uz Vāciju no Ukrainas devušies vairāk nekā 18 000 bēgļu, paziņoja Vācijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis.

ANO Cilvēktiesību padome pārliecinoši atbalstījusi rezolūciju, kas nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un izveido komisiju tā izmeklēšanai. Tikai viena cita valsts — Eritreja — balsoja pret rezolūciju. Tikmēr 32 valstis balsoja par, bet 13 atturējās, raksta "Sky News". Šis balsojums ir viens no apliecinājumiem tam, ka agresora Putina uzsāktā invāzijā Ukrainā būtiski veicinājusi Maskavas starptautisko izolāciju.

"Uzbrukt atomelektrostacijai ir kara noziegums," tviterī šādu paziņojumu publicējusi ASV vēstniecība Ukrainā. https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1499708231903547394

Kremlis apgalvo, ka gaida atbildi no Ukrainas pēc vakardienas miera sarunu otrās kārtas.Maskava paziņoja, ka ir pateikusi Ukrainai, "kā mēs redzam risinājumu" notiekošajam karam, piebilstot, ka tālākais būs atkarīgs no Ukrainas.Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs piebilda, ka nekādi dokumenti ar Kijevu nav saskaņoti. (Sky News)

Ukrainas spēki pie Volnovhas notriekuši Krievijas helikopteru Mi-8, kas ieradies glābt iepriekš notriekta lidaparāta pilotu, atsaucoties uz Iekšlietu ministrijas padomnieku Antonu Geraščeno, ziņo “Liga.net”. Iepriekš ziņots, ka pie Volnovahas piektdien notriekta Krievijas lidmašīna Su-25.

Vladimirs Putins ir brīdinājis tos, kas iebilst pret Krievijas rīcību Ukrainā, "nesaasināt situāciju", piemērojot viņa valstij lielākus ierobežojumus. Krievijas prezidents runāja valdības sēdē, ko pārraidīja valsts kontrolētais ziņu kanāls "Rossija 24". "Mums nav ļaunu nodomu pret mūsu kaimiņiem," apgalvo Putins. Viņš saka, ka viņa valdība neredz "vajadzību" citām valstīm veikt turpmākas darbības, kas "pasliktinās mūsu attiecības". "Es domāju, ka katram ir jādomā, kā normalizēt attiecības, normāli sadarboties un normāli attīstīt attiecības," piebilda agresors. (BBC)

Ukraina ziņo, ka konfliktā gājuši bojā aptuveni 9166 Krievijas karavīri. Līdzīgu skaitu iepriekš minēja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina saka, ka iznīcināta ir arī Krievijas militārā tehnika, tostarp: - Vismaz 251 tanks; - 33 lidmašīnas; - 37 helikopteri; - 404 transportlīdzekļi; - 105 artilērijas sistēmas. Šie ir Ukrainas sniegtie dati, to precizitāti šobrīd nav iespējams pārbaudīt. (Sky News)

Astoņās kara dienās bojā gājuši 28 bērni, vēl 64 ievainoti, medijus informēja prezidenta pilnvarotā bērnu tiesību jautājumos Darja Gerasimčuka.

Okupantu karaspēks, kas virzās uz Ukrainas dienvidu pilsētu Mikolaivu, līdz šim ir apturēts, paziņojis Ukrainas prezidenta padomnieks. Padomnieka teiktais izskan neilgi pēc tam, kad pilsētas mērs paziņoja, ka stratēģiski svarīgajā ostas pilsētā Ukrainas dienvidos ienāk Krievijas karaspēks.(BBC)

Tāpat VDD redzeslokā ir nonākušas personas, kuras pauž atbalstu Krievijas īstenotajai militārajai agresijai pret Ukrainu un tās tautu. VDD pateicas iedzīvotājiem, kuri dienestam ir snieguši informāciju par šādiem gadījumiem. https://www.delfi.lv/news/national/politics/vdd-fiksejis-aicinajumus-pievienoties-krievijas-armijai-pretvakcinu-grupas-pieversas-kremla-narativam.d?id=54119928

Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (ICRC) brīdina, ka Ukraina saskaras ar "postošu humāno krīzi", jo upuru skaits pieaug un slimnīcas ar to netiek galā. Paziņojumā no Ženēvas ICRC norāda, ka piekļuve, lai tā varētu izpildīt savas pilnvaras saskaņā ar Ženēvas konvencijām, ir jānodrošina tagad. Paziņojumā ir izklāstīti karojošo pušu pienākumi saskaņā ar Ženēvas konvencijām, tostarp aizliegums uzbrukt civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai. (CNN)

Vēl par uzbrukumu Zaporižjas AES: Uzbrukumā nogalināti trīs Ukrainas karavīri un divi ievainoti, raksta "Sky News". Rafaels Mariano Grossi, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors uzsvēra, ka šajā okupantu uzbrukumā "radioaktīvo materiālu izdalīšanās nav notikusi".

Nikolaivas mērs sacījis, ka viņa pilsētā ienāk Krievijas karaspēks. Šajā pilsētā mīt apmēram pusmiljons cilvēku. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā uzsver, ka šī nakts “varēja apturēt Ukrainas un Eiropas vēsturi”, jo Krievijas spēki uzbruka Zaporižjas AES, labi zinot, kādu objektu apšauda. “Ukrainā ir 15 reaktori. Bet Krievijas karavīriem – pilnībā izsista atmiņa par Černobiļu, par šo pasaules traģēdiju,” norāda Zelenskis, atgādinot, ka “radiācija nezina, kur ir Krievijas robeža”. Prezidents aicina ārvalstis pastiprināt spiedienu pret Krieviju un atkārtoti aicina slēgt debesis virs Ukrainas. “Ir nekavējoties jāpastiprina sankcijas pret valsti-kodolteroristu. Ir nekavējoties jāslēdz debesis virs Ukrainas, jo tikai tas var garantēt, ka Krievija pret kodolobjektiem nevērsīs vismaz raķetes un aviobumbas,” uzskata Zelenskis.

Rafaels Mariano Grossi, Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors uzsvēra, ka uzbrukumi Zaporižjas AES neietekmēja reaktorus, bet gan "blakus esošo" ēku."Ir svarīgi teikt, ka visas sešu rūpnīcas reaktoru drošības sistēmas netika ietekmētas vispār," sacīja Grossi, piebilstot: "Radioaktīvo materiālu izdalīšanās nav notikusi." (Sky News)

Rīts Kijevā. Krievijas raķetes atliekas. (AP/Scanpix/LETA)

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs nosodīja Krievijas rīcību Ukrainā, tostarp atomelektrostacijas apšaudes. "Mēs nosodām uzbrukumus civiliedzīvotājiem un esam redzējuši arī ziņas par uzbrukumu atomelektrostacijai. Tas tikai parāda šī kara vieglprātību un tā izbeigšanas nozīmi, kā arī to, cik svarīgi ir Krievijai izvest visu savu karaspēku [no Ukrainas] un iesaistīties diplomātiskajos centienos," Stoltenbergu citē BBC.

Astoņu diennakšu laikā Krievijas spēkiem Ukrainā ir vairāk nekā 10 000 ievainoto un kritušo, paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksejs Rezņikovs.Arī viņš piemin “vismaz viena ģenerāļa” nogalināšanu. “Krievijas sabiedrība sāk izjust un apzināties šos zaudējumus,” uzskata ministrs. Iznīcināto Krievijas tehniku jau var mērīt bataljonu un brigāžu mērogā, viņš turpina. https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/360214399448251&show_text=true&width=500

Vakar Krievijas gaisa uzlidojumos Čerņihivas dzīvojamajam rajonam Ukrainas ziemeļos gājuši bojā kopumā 47 cilvēki, ziņo vietējās amatpersonas. Iepriekš tika ziņots par 33 bojāgājušajiem. (Sky News)

Ukrainas Čerņihivas apgabalā nogalināts Krievijas ģenerālis, 41. armijas komandiera vietnieks ģenerālmajors Suhoveckis. Par ģenerāļa nāvi informē Iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. “Pirmais aizgājis! Pirmais Krievijas ģenerālis okupants iznīcināts Ukrainā. Gatavoties citiem! Vai arī, ģenerāļu kungi, ziņojiet uz augšu, ka iebrukums Ukrainā ir asiņaina avantūra, kas nobendēs Krieviju, ja to nekavējoties neapturēs,” viņš raksta. “Ukraina – tā ir jūsu Afganistāna. Tikai līdz Krievijas sabrukšanai 10 gadus nebūs jāgaida. Iekļausimies mēnešos!” paredz Geraščenko. https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4885492238204251&show_text=true&width=500

Pirms šodien paredzētās NATO dalībvalstu ārlietu ministru tikšanās Briselē komentārus par Krievijas invāziju Ukrainā paudis ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens. "Pēc Krievijas neizprovocētās, iepriekš plānotās agresijas pret Ukrainu šī alianse sanāca kopā ar ātrumu, vienotību un apņēmību, nekavējoties iedarbinot ātrās reaģēšanas darba grupu, ieviešot pakāpeniskus plānus turpināt stiprināt NATO drošību," Blinkens uzskaitīja soļus, kurus alianse ir spērusi kopš Krievijas agresijas sākuma. "Katrs sabiedrotais tādā vai citādā veidā nāk palīgā Ukrainai, katrs sabiedrotais tādā vai citādā veidā palīdz stiprināt pašu NATO," turpināja ASV valsts sekretārs. Blinkens piebilda, ka NATO nevēlas "nekādu konfliktu", bet "ja konflikts nonāks pie mums, mēs esam tam gatavi un aizstāvēsim katru NATO teritorijas centimetru". (Sky News)

Aizvadītās nedēļas laikā tikuši neitralizēti trīs mēģinājumi nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, raksta "The Times". Ukrainas prezidenta nogalināšana uzticēta diviem dažādiem grupējumiem — Kremļa atbalstītā "Vagner" grupējuma algotņiem un čečenu specvienībām. Mēģinājumus izjaukuši pret karu noskaņoti darbinieki Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) ietvaros.

Par situāciju Zaporižjas AES. Šefīldas universitātes kodolmateriālu eksperte Klēra Korkhila britu raidsabiedrībai BBC norādījusi, ka šķiet, ka tagad darbojas tikai viens no sešiem stacijas reaktoriem. Korkhila saka, ka reaktoru darbība tikusi pārtraukta - tas nozīmē, ka "tiek izbeigta kodolreakcija". Viņa piebilst, ka tas varētu būt bijis Krievijas nodoms. "Ja vēlaties skart viņu [Ukrainas] strāvas padevi, jūs uzbrūkat ēkai, kas atrodas tuvu spēkstacijai, un piespiežat operatorus to slēgt," viņa saka.

Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte izteikusies, ka aicinājumi NATO ieviest lidojumu aizlieguma zonu Ukrainā ir bezatbildīgi, brīdinot, ka šāds pasākums varētu ievilkt ASV vadīto transatlantisko militāro aliansi tiešā konfliktā ar Krieviju. "Es uzskatu, ka visi mudinājumi NATO iesaistīties militārajā konfliktā šobrīd ir bezatbildīgi," preses konferencē Lietuvas galvaspilsētā Viļņā sacīja Šimonīte. (Al Jazeera)

Krievijas Valsts dome ir pieņēmusi likumu, kas paredz 15 gadu cietumsodu personām, kas izplata nepatiesu informāciju par Krievijas bruņotajiem spēkiem. Nav skaidrs, kā tieši šajā likumā tiks definēta "nepatiesa informācija", atzīmē "Sky News".

Kijeva saka, ka Krievija ir izsmēlusi lielāko daļu savu operatīvo rezervju un gaida papildu karaspēku un resursus no divīzijām dienvidos un austrumos. Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs norāda, ka Maskava joprojām cenšas aplenkt Kijevu un arī vājināt Ukrainas pretestību. Amatpersonas atzina, ka Krievijai izdevies ielenkt Mariupoli. Ukrainas militārpersonas piebilst, ka Krievija gatavojas jūras kājnieku desantēšanai Zatokā, Melnās jūras piekrastē. (Sky News)

Vairāki Rietumu līderi asi nosodījuši Krievijas uzbrukumu Zaporižjas AES. Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons nosodīja Maskavas uzbrukumu kā “neapdomīgu”, brīdinot, ka tas var “tieši apdraudēt visas Eiropas drošību”. ASV prezidents Džo Baidens mudināja "Krieviju pārtraukt militārās aktivitātes šajā reģionā". Šim aicinājumam vēlāk pievienojās Kanādas premjerministrs Džastins Trudo, kurš pieprasīja Maskavai nekavējoties pārtraukt tās "nepieņemamos uzbrukumus". (Al Jazeera)

Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka 4. martā, tiekoties ar NATO dalībvalstu pārstāvjiem, viņš aktualizēs jautājumu par lidojumu aizlieguma zonu virs Ukrainas. Ukraina ir aicinājusi Rietumu līderus ieviest lidojumu aizlieguma zonu, lai liegtu Krievijas kara lidmašīnām piekļuvi tās gaisa telpai, taču Vašingtona un tās NATO sabiedrotie ir noraidījuši ideju, jo bažījas, ka tas varētu izraisīt tiešu konfrontāciju ar Krieviju. (RFE/RL)

Ķīnas valsts atbalstītā Āzijas Infrastruktūras investīciju banka (AIIB) paziņojusi, ka pārtrauks aizdevumu izsniegšanu Krievijai un Baltkrievijai saistībā ar Maskavas īstenoto agresiju Ukrainā. AIIB norāda, ka "bankas labākajās interesēs vadība nolēmusi pārtraukt un pārskatīt visas darbības saistībā ar Krieviju un Baltkrieviju."

Apvienotās Karalistes premjera vietnieks Dominiks Rābs, atbildot uz jautājumu par to, vai uzbrukums Zaporižjas AES varētu demonstrēt Vladimira Putina gatavību sākt kodolkaru, saistīja šīs Krievijas darbības ar okupantu līdzšinējām neveiksmēm kaujaslaukā. Rābs intervijā ar "Sky News" teica, ka krievi nebija gaidījuši šādu pretestību. "Viņš [Putins] atbild ar arvien smagāku un brutālāku taktiku," teica britu politiķis. Rābs piebilda, ka starptautiskajai sabiedrībai ir "jāturpina izdarīt spiediens" uz Putinu. Uz jautājumu, vai viņš ir nobažījies par Putina garīgo veselību, premjerministra vietnieks atbildēja: "Manuprāt, [viņa rīcība] nepārprotami ir neracionāla."

ASV senators Lindsijs Greiems televīzijas intervijā aicinājis "kādu Krievijā" atentātā likvidēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kurš 24. februārī sāka asiņainu karu Ukrainā."Kā tas beigsies? Kādam Krievijā ir jāņem groži savās rokās," republikānis sacīja televīzijas kanāla "Fox News" raidījuma vadītājam Šonam Hanitijam, piebilstot, ka kādam "viņš [Putins] ir jānovāc".

Pasaules lielākā fotobanka “Shutterstock” martā apturējusi naudas izmaksu fotogrāfiem no Krievijas un Baltkrievijas, aizbildinoties, ka šobrīd nav skaidrības, vai sankciju dēļ nopelnītā nauda sasniegs viņu banku kontus.

Brīdinājums – video redzami nepatīkami skati! Pēc kaujas Hostomeļā redzama sagrauta Krievijas tehnika un iebrucēju karavīru mirstīgās atliekas.

Maskavas birža piektdien netiks atvērta, teikts Krievijas Centrālās bankas paziņojumā.Birža nav atvērta visu nedēļu pēc tam, kad pagājušajā nedēļas nogalē pret Krieviju tika noteiktas plašas sankcijas. (CNN)

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija publicējusi jaunāko izlūkdienestu informāciju par konfliktu Ukrainā. Ministrijas paziņojumā teikts, ka Mariupole "joprojām atrodas Ukrainas kontrolē, bet, visticamāk, to ir ielenkuši Krievijas spēki". Šī ostas pilsēta Ukrainas dienvidos ir "pakļauta intensīviem Krievijas uzbrukumiem". Tāpat Apvienotās Karalistes ministrija uzsver, ka pēc uzbrukuma Zaporižjas AES Ukrainā "radiācijas līmenis saglabājās normas robežās". https://twitter.com/DefenceHQ/status/1499641507816652802

Viens no Krievijas pēdējiem neatkarīgajiem ziņu medijiem “Dožģ” TV ceturtdien paziņoja par savas darbības pārtraukšanu saistībā ar varasiestāžu spiedienu. Par Krievijas iebrukuma atspoguļošanu Krievija telekomunikāciju regulators “Dožģ” bloķēja jau pagājušajā nedēļā. Ceturtdien “Dožģ” pārraidīja savu pēdējo programmu, to noslēdzot ar Pētera Čaikovska “Gulbju ezera” baleta ierakstu. Šī izrāde ir zīmīga ar to, ka, ka PSRS TV astoņdesmitajos gados to pārraidīja līderu nāves gadījumā, kā arī 1991. gada puča laikā, kas drīz vien noveda pie PSRS sabrukšanas. https://twitter.com/annavellikok/status/1499402876988248065 https://twitter.com/UkraineNewsUK/status/1499544137770708999

Starptautiskā reitingu aģentūra "Standard and Poor's" (S&P) ceturtdien samazināja Krievijas kredītreitingu, ņemot vērā rietumvalstu noteiktās sankcijas Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā. Aģentūra valsts kredītreitingu samazinājusi līdz "CCC-", norādot, ka rietumvalstu noteiktās sanckijas palielina riskus par Krievijas parādsaistību maksātnespēju jeb defoltu.

Par Zaporižjas AES: Ugunsgrēks nav skāris AES kritisko infrastruktūru. Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) nav novērojusi radiācijas līmeņa izmaiņas. Ukrainas puse ziņo, ka ugunsgrēks AES mācību kompleksā aizvadītajā naktī sācies Krievijas apšaudes rezultātā. (Sky News)

Brovari https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1499634613798453248

Ukrainas armija ziņo par divu pretinieka tanku, četru kājnieku kaujas mašīnu un bruņutransportieru iznīcināšanu Brovaros Kijevas pievārtē. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264360709210348&show_text=true&width=500

Gāzēto dzērienu ražotājs "Coca-Cola" turpinās darbu Krievijas tirgū, paziņojis Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Heraščenko, aicinot boikotēt kompāniju Ukrainā. "Vēršos pie Ukrainas lielāko tirdzniecības tīklu īpašniekiem! Lūdzu jūs rīt pārtraukt visus kontaktus ar kompāniju "Coca-Cola"! Savu rūpnīcu Kijevas apgabala Brovari rajonā arī varat rīt slēgt," Heraščenko raksta vietnē "Telegram". Kompānijas preses dienestā norādījuši, ka tā arī turpmāk izpildīs saistības pret partneriem Krievijā.

Līdz pulksten 7.20 no rīta Zaporižjas AES ir sagrābuši Krievijas iebrucēji, raksta Ukrainas Valsts kodolenerģētikas regulēšanas inspekcija. AES personāls turpina kontrolēt energobloku stāvokli un ekspluatāciju. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=325159186322009&id=100064837892613&show_text=true&width=500

Starptautiskās krimināltiesas izmeklētāji dodas uz Ukrainu izmeklēt kara noziegumus. (BBC)

Ukraiņu izcelsmes amerikāņu aktrise Mila Kunisa un viņas vīrs Eštons Katčers ziedojuši Ukrainas atbalstam trīs miljonus dolāru. “Šodien kā nekad lepojos, ka esmu ukrainiete,” viņa saka video uzrunā. View this post on Instagram A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk)

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņojis, ka Putina neapdomīgā rīcība rada tiešus draudus visai Eiropai. Telefonsarunā ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski abas puses vienojušās, ka tagad prioritāte ir piespiest Krieviju nekavējoties apturēt karadarbību AES zonā.

“Eiropa. 2022. gada marts. Izmisis diktators mēģina iznīcināt Eiropas nāciju,” raksta bijušais Zviedrijas premjerministrs Karls Bildts. https://twitter.com/carlbildt/status/1499576525133332481

https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-nav-paaugstinats-radiacijas-limenis-turpmakajas-dienas-bus-labveligs-veja-virziens.d?id=54119140

Vakardienas video no Irpiņas Kijevas pievārtē. Kadros redzamas vairākas apturētas kaujas mašīnas (BMD), kādas izmanto Krievijas desantnieki.https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1499444868350894087

“Airbnb” pārtrauc savu darbu Krievijas un Baltkrievijas teritorijā, paziņojis kompānijas ģenerāldirektors Brejens Českijs. Viņš arī raksta, ka cilvēki, lai palīdzētu ukraiņiem, rezervē “Airbnb” mitekļus Ukrainā, kaut nemaz neplāno braukt. https://twitter.com/bchesky/status/1499596215389863939https://twitter.com/bchesky/status/1499484223614304268

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, runājot par Krievijas armijas īstenoto Zaporižjas AES apšaudi un tās dēļ izcēlušos ugunsgrēku, piektdien apsūdzēja Krieviju "kodolterorā" un atzīmēja, ka līdz šim neviena cita valsts nav apšaudījusi atomstaciju energoblokus. "Eiropai tagad vajag pamosties: deg vislielākā Eiropas atomstacija. Tieši tagad Krievijas tanki apšauda atomblokus. Tie ir tanki, kas aprīkoti ar termovizoriem. Tātad viņi zina, kur šauj. Viņi ir tam gatavojušies," uzsvēra Zelenskis videouzrunā savā "Telegram" kanālā.

Kā ziņoja LETA: Zaporižjas AES, kuras teritorijā pēc apšaudes izcēlās ugunsgrēks, piektdienas rītā iebruka čečenu jeb tā sauktās kadiroviešu elites kaujinieki, paziņoja AES darbinieki."Tiešām kadirovieši. Viņi tagad mēģinās mīnēt [AES] un šantažēt visu Eiropu," stāstīja AES darbinieki.

Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA) paziņojusi, ka tās Ārkārtas situāciju centrs saistībā ar nopietno situāciju Zaporižjas AES tagad strādās 24/7 režīmā. https://twitter.com/iaeaorg/status/1499582507653681186

Ap 6.20 ugunsgrēks Zaporižjas AES mācību korpusā likvidēts, upuru un cietušo nav, atsaucoties uz Ārkārtas situāciju dienestu, ziņo UNIAN. ASV prezidents Džo Baidens pievienojies Ukrainas līderim Volodimiram Zelenskim ar aicinājumu Krievijai pārtraukt karadarbību Zaporižjas AES zonā un ļaut strādāt glābējiem.

Arī Valsts vides dienests informējis, ka paaugstināts radiācijas līmenis nav konstatēts. Dati par radiācijas līmeņa mērījumiem ir publiski pieejami, norāda vides dienests. https://twitter.com/videsdienests/status/1499575482391662592?ref_src=twsrc%5Etfw

Krievijas iznīcinātāji ir nopostījuši Sumu apgabala Ohtirkas pilsētas termoelekrostaciju (TES), tādēļ steidzami ir jāevakuē cilvēki no pilsētas, paziņoja Sumu apgabala militārās administrācijas vadītājs Dmitro Živickis. "Pilnībā tika sabombardēta mašīntelpa. Pilsētā nav apkures, elektroenerģijas," viņš rakstīja vietnē "Telegram". (LETA)

"Nekas neliecina par tuvojošos katastrofu," secina enerģētikas eksperti. Kā patieso draudu ukraiņu dzīvībām ASV Kodolenerģijas biedrība nosauc vardarbīgo Krievijas iebrukumu un bombardēšanu Ukrainā. (Sky News)

Satraucošākais nakts notikums bija ziņas par ugunsgrēku Ukrainas lielākajā – Zaporižjas AES. Ziņas par ugunsgrēka sākumu Enerhodaras pilsētiņā esošajā AES tika saņemtas 2.30 naktī. Sākotnēji ugunsdzēsējiem nav bijis iespējams piekļūt objektam, lai sāktu dzēšanu. Ap 5.20 no rīta ugunsdzēsēji beidzot varēja sākt darbu. Liesmas ir skārušas AES mācību ēku, radiācijas līmenis nav pacēlies un ir normas robežās. (CNN)

