NATO pagarinājusi Stoltenberga pilnvaru termiņu uz vēl vienu gadu

NATO oficiāli apstiprinājusi Jensa Stoltenberga ģenerālsekretāra amata pilnvaru termiņa pagarināšanu līdz 2024. gada oktobrim, ziņo medijs "The Guardian".

Kādreizējais Norvēģijas premjerministrs alianses ģenerālsekretāra amatā ir bijis kopš 2014. gada. Viņš ir 13. NATO ģenerālsekretārs.

"Esmu pagodināts par NATO sabiedroto lēmumu pagarināt manu termiņu ģenerālsekretāra amatā līdz nākamā gada oktobrim. Transatlantiskā saikne starp Eiropu un Ziemeļameriku ir nodrošinājusi mūsu brīvību un drošību gandrīz 75 gadus. Bīstamākā pasaulē mūsu alianse ir svarīgāka nekā jebkad agrāk," paziņoja ģenerālsekretārs.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.