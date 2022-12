NATO pauž bažas par Ķīnas 'straujo un necaurredzamo' militāro attīstību, apgalvo Blinkens

NATO sabiedrotie ir nobažījušies par Ķīnas straujo mlitāro attīstību un sadarbību ar Krieviju. Alianses ārlietu ministri Bukarestē apsprieduši arī konkrētus veidus, kā risināt Pekinas radītos izaicinājumus, norādījis ASV Valsts sekretārs Entonijs Blinkens, informē medijs "The Guardian".

"Mūsu alianse ir nobažījusies par Ķīnas veidoto politiku, dezinformāciju, tās straujo, necaurredzamo militāro attīstību, tostarp sadarbību ar Krieviju," trešdien pēc divu dienu tikšanās ar alianses ārlietu ministriem sacīja Blinkens.

ASV politiķis gan piebilda, ka "tomēr mēs paliekam apņēmības pilni uzturēt konstruktīvu dialogu ar Ķīnu, kur vien varam, un mēs atzinīgi vērtējam iespējas kopā strādāt pie kopīgiem izaicinājumiem"

Blinkens norādīja, ka, lai gan NATO joprojām koncentrējas uz vienota atbalsta saglabāšanu Ukrainai, dalībvalstis arī vēlas palielināt alianses noturībspēju, ņemot vērā jaunus izaicnājumus, tostarp tos, ko rada Ķīna.

❝We will continue to engage with China when it is in our interests... but we must be aware of dependencies, reduce vulnerabilities and manage risks❞@jensstoltenberg | #ForMin