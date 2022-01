NATO valstis sūta kuģus un iznīcinātājus uz Austrumeiropu, lai pastiprinātu tās aizsardzību sakarā ar saspīlējumu, kas radies pēc Krievijas spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežām, pirmdien paziņoja alianse.

"NATO īstenos visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visus sabiedrotos, tostarp pastiprinot alianses austrumu daļu. Mēs vienmēr atbildēsim uz mūsu drošības vides pasliktināšanos," pavēstīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.

NATO norādīja uz pēdējo dienu laikā spertajiem soļiem - Dānijas valdības lēmumu stiprināt Baltijas reģiona drošību, uz NATO misijām nosūtot papildu fregati un četrus iznīcinātājus, Spānijai palielinot izvietoto karakuģu skaitu un Nīderlandei "izsludinot gatavību jūras un sauszemes vienībām" to izmantošanai ātrās reaģēšanas spēkos.

NATO paziņojumā arī minēts Francijas nesenais piedāvājums nosūtīt karavīrus uz Bulgāriju, kā arī tas, ka "ASV ir skaidri parādījušas, ka apsver savas militārās klātbūtnes palielināšanu".

Allies are sending more ships & jets to enhance #NATO defensive deployments in eastern Europe. A strong sign of allied solidarity.

Offers include:

🇩🇰 F-16 jets to Lithuania

🇫🇷 troops to Romania

🇳🇱 F-35 jets to Bulgaria

🇪🇸 frigate heading to the Black Seahttps://t.co/2GnJKupEA9 pic.twitter.com/UvsRXpkvLT