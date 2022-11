Nav skaidrs, vai Krievija cīnīsies par Hersonu, analizē ISW

Lai gan Krievija turpina izvest atsevišķas vienības no Hersonas apgabala ziemeļrietumiem, pagaidām nav skaidrs, vai okupanti grasās Hersonas pilsētu pamest bez kaujas, vai tomēr par to cīnīsies, savā ikdienas ziņojumā par situāciju frontē analizē ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

No vienas puses turpina pienākt liecības par evakuāciju no Dņepras labā krasta – okupācijas administrācija jau ir pārcēlusies un iebrucēju ieliktenis Kirils Stremousovs paziņoja, ka Krievijas armijas vienības "visticamāk" arī atstās šo upes pusi.

"Hersonas apgabala okupācijas varasiestāžu pārvietošana var nozīmēt, ka Krievijas spēki Hersonu gatavojas atstāt, bet tas var arī nozīmēt, ka viņi gatavo apstākļus pilsētas kaujām," raksta ISW analītiķi.

Krievijas nodomu labākais indikators varētu būt gaisa desanta karaspēka dislokācija. Pagaidām desantnieki un jūras kājnieki, kas tiek uzskatītas par kaujas spējīgām vienībām, paliek Dņepras labajā krastā. Turklāt uz labo krastu tiek pārceltas arī jaunas vienības, bet uz ziemeļrietumiem no Hersonas tiek celti nocietinājumi, atzīmē domnīca.

