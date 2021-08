Jau vairāk nekā desmit gadus Boriss Zimins finansiāli atbalsta Alekseju Navaļniju. Tieši viņš maksāja par lidmašīnu, kurā pērnā gada augustā saindētais Krievijas opozīcijas līderis tika evakuēts uz klīniku Vācijā. Boriss atbalsta arī neatkarīgās žurnālistikas projektus. Viņa tēva dibinātais fonds finansē zinātnes attīstību – šī ir viena no pirmajām organizācijām, kas Krievijā pasludināta par "ārzemju aģentu". Kādēļ kādreiz veiksmīgais Krievijas uzņēmējs ar to nodarbojas, kāda, viņaprāt, ir Krievijas tagadne un nākotne un kas viņu atvedis uz Latviju – par to Zimins stāsta intervijā portālam "Delfi".

Ziminu dinastijas kapitāla pamatā ir zinātnieka, radiotehniķa Dmitrija Zimina deviņdesmito gadu sākumā izveidotā Krievijas mobilo sakaru kompānija "Vimpelcom" ar tirdzniecības marku "Beeline". 2001. gadā, kad abonentu skaits bija izaudzēts līdz divarpus miljoniem, savukārt ieņēmumi sasniedza pusmiljardu, vecākais Zimins pārdeva savu akciju portfeli holdingam "Alfa-grup", solot mantiniekiem atstāt vien desmito tiesu no kapitāla, bet pārējo veltīt labdarībai. Šim nolūkam viņš izveidoja un vadīja nevalstisko fondu "Dinastija", ik gadu piešķirot 10 miljonus dolāru Krievijas zinātnes atbalstam un popularizēšanai.