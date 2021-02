Navaļnijam atstāj spēkā reālo cietumsodu

Maskavas Babuškinas rajona tiesa sestdien atzinusi par likumīgu nosacītā cietumsoda nomainīšanu pret reālu Krievijas opozīcijas politiķim Aleksejam Navaļnijam.

Tiesā tika izskatīta viņa apelācija pret spriedumu apmierināt Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta prasību viņam 2014. gadā piespriesto nosacīto cietumsodu "Yves Rocher" lietā nomainīt pret reālu trīsarpus gadu cietumsodu.

Tiesa viņam samazinājusi cietumsodu par pusotru mēnesi, ieskaitot mājas arestā pavadīto laiku. Ieskaitot visu mājas aresta laiku, Navaļnijam kolonijā būs jāpavada divi gadi un seši mēneši, cietumsoda termiņš beigsies 2023. gada vasarā.

Vēlāk tajā pašā Babuškinas tiesā paredzēts spriedums lietā, kurā viņš apsūdzēts par kāda Otrā pasaules kara veterāna "apmelošanu". Prokuratūra šajā lietā pieprasījusi viņam piespriest 950 000 rubļu (10 600 eiro) lielu sodanaudu.

Pirmās prāvas sākumā Navaļnija advokāte lūdza tiesu viņu atbrīvot atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) trešdienas spriedumam. Saskaņā ar ECT lēmumu Navaļnijs atbrīvojams nekavējoties.

ECT lēmumu pamatojusi ar sava reglamenta 39. pantu par pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, jo saskata prasītāja veselības un dzīvības apdraudējumu.

Tiesa aizstāvības lūgumu noraidīja.

ECT jau 2017.gadā atzina, ka "Yves Rocher" lietā par krāpšanos pārkāptas opozicionāra tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu. Navaļnijam tika izmaksāta kompensācija, tomēr Krievijas Augstākā tiesā spriedumu atzina par likumīgu un atteicās to mainīt.

Tiesā ieradušies deviņu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vēstniecību pārstāvji, tostarp no Latvijas.

Navaļnijs 17. janvārī tika aizturēts Maskavas Šeremetjevas lidostā pēc atgriešanās no Vācijas, kur vairāk nekā četrus mēnešus atlaba pēc saindēšanas ar kaujas vielu "Novičok". Kopš 18. janvāra viņš atrodas apcietinājumā.

