Navaļnijam 'ekstrēmisma' lietā pieprasa 20 gadus cietumā

Ieslodzījumā esošajam Krievijas opozīcijas līderim Aleksejam Navaļnijam valsts apsūdzības puses pārstāvis lietā par "ekstrēmismu" pieprasījis brīvības atņemšanu uz 20 gadiem, ceturtdien pavēstījis politiķa līdzgaitnieks Ivans Ždanovs.

Prokurors pieprasa, lai Navaļnijs sodu izcieš īpašā režīma kolonijā.

Kā teikts ierakstā Navaļnija tvitera profilā, otram šajā lietā apsūdzētajam Danielam Holodnijam prokurors pieprasījis brīvības atņemšanu uz desmit gadiem vispārējā režīma kolonijā.

The trial of Alexey Navalny and Daniel Kholodny is over. The prosecution demands a cumulative sentence of 20 years in a maximum-security penal colony for Navalny and 10 years in a general regime penal colony for Kholodny. The verdict will be announced on August 4 at 16.00.