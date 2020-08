Navaļnijam konstatēta saindēšanās ar holinesterāzes inhibitoriem

Krievijas opozīcijas politiķim Aleksejam Navaļnijam, kurš pašlaik ārstējas Berlīnes Universitātes klīnikā "Charite", konstatēta saindēšanās ar holinesterāzes inhibitoriem, bet mediķi uzskata, ka viņa dzīvībai šobrīd briesmas nedraud.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mediķi, kuru aprūpē Navaļnijs ir kopš sestdienas, kad viņš tika nogādāts "Charite", atraduši holinesterāzes inhibitorus viņa organismā, paziņoja klīnika.

Holinesterāzes inhibitori ir dažādas vielas, kas atrodamas vairākos medikamentos, bet arī pesticīdos un nervu aģentos. "Charite" ārsti norādīja, ka pagaidām nav zināms, kādai tieši vielai Navaļnijs ticis pakļauts.

"Pacients atrodas intensīvās aprūpes nodaļā un joprojām ir mākslīgi izraisītā komā. Viņa veselības stāvoklis ir nopietns, bet pašreiz akūtu briesmu viņa dzīvībai nav," teikts slimnīcas paziņojumā.

Slimnīca arī norādīja, ka saindēšanās var atstāt negatīvas ilgtermiņa sekas uz Navaļnija nervu sistēmu.

Arī Vācijas amatpersonas sacījušas, ka Navaļnija stāvoklis ir kritisks, bet stabils, un veikti aizsardzības pasākumi, lai garantētu viņa drošību.

Klīnikā "Charite" izvietoti policisti.

44 gadus vecais Navaļnijs tika nogādāts Berlīnē sestdien.

No Tēgeles lidostas, kur Navaļnijs no Krievijas tika nogādāts ar nevalstiskās organizācijas"Cinema for Peace" nolīgto medicīnisko lidmašīnu, uz "Charite" viņš tika transportēts Bundesvēra reanimācijas automobilī.

Krievijas mediķi, kas iepriekš liedza Navaļnija transportēšanu, piektdienas vakarā beidzot piekrita viņa pārvešanai uz Vāciju, ko pieprasīja gan politiķa tuvinieki, gan līdzgaitnieki.

Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā. Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas atradās ceļā no Sibīrijas pilsētas Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nolaišanos Omskā, kur Navaļnijs tika nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Opozīcijas līdera preses sekretāre Kira Jarmiša stāsta, ka Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju, kuru iegādājies Tomskas lidostas kafejnīcā, un izteikusi pieņēmumu, ka viņš ticis tīši saindēts.

Navaļnija atbalstītāji uzskata, ka aiz viņa saindēšanas un kavēšanās ar pārvešanu uz Vāciju stāv Kremlis.