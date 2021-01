Navaļnijs dodas uz dzimteni – Vnukovas lidostā nolaisties neizdodas (plkst.18:55)

Maskavas Vnukovas lidostā svētdien pastiprināti drošības pasākumi pirms gaidāmās opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atgriešanās Krievijā. Pēcpusdienā Krievijas redzamākais opozicionārs no Vācijas sāka savu ceļojumu atpakaļ uz dzimteni, kur lidostā pulcējas ne tikai atbalstītāji, bet arī pamatīgi drošības dienestu spēki.

Lidmašīna ar Navaļniju svētdienas pēcpusdienā pulksten 16.17 pēc Latvijas laika izlidojusi no Berlīnes lidostas. Pie lidostas bija sapulcējies liels skaits mediju un mediju pārstāvji arī lido kopā ar Navaļniju. Navaļnijs iepriekš paziņoja, ka plāno atgriezties Maskavā ar lidsabiedrības "Pobeda" reisu, kuram Maskavā bija jāierodas pulksten 19.20 (pulksten 18.20 pēc Latvijas laika), tomēr nolaišanās kavējas, lidmašīna riņķo virs lidostas.

Vnukovas lidostā pastiprināta drošība un sociālajos medijos izliktajos attēlos redzamas īpašo uzdevumu vienības un cietumnieku transports. Tiek ziņots arī par vairākiem aizturētajiem.

Navaļnijs aicinājis savus atbalstītājus satikt viņu lidostā. Svētdien daži viņa atbalstītāji "preventīvi" aizturēti.

These guys are also waiting for navalny to arrive. pic.twitter.com/qNHFYkQ2gk