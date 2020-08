Navaļnijs izdzīvos, bet no politikas būs izslēgts uz vairākiem mēnešiem, prognozē Biziļs

Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs atlabs, bet nespēs strādāt vairākus mēnešus, svētdien sacīja Vācijas fonda "Cinema for peace" dibinātājs Jaka Biziļs (attēlā), kas organizēja Navaļnija transportēšanu no Omskas.

"Navaļnijs pēc mēģinājuma viņu noindēt atgūsies, bet kā politiķis viņš nespēs strādāt vairākus mēnešus," aktīvista teikto citē vācu mediji.

"Es uzskatu, ka viņš izdzīvos. Tā ir mana interpretācija pēdējo divu trīs dienu notikumiem," sacīja Biziļs, uzsverot, ka viņš nav ārsts un ka ainas pilnīgai skaidrībai ir jāsagaida ārstu vērtējums.

Izšķirošais jautājums ir, vai Navaļnijs to "pārcietīs bez sekām un vai spēs tālāk veikt savu darbību".

Skaidrība šajā jautājumā turpmāko divu trīs dienu laikā, domājams, neradīsies, un tam būs vajadzīgs vairāk laika, sacīja Biziļs.

Navaļnijs sestdien nogādāts Berlīnes Universitātes klīnikā "Charite".

No Tēgeles lidostas, kur Navaļnijs no Krievijas tika nogādāts ar nevalstiskās organizācijas"Cinema for Peace" nolīgto medicīnisko lidmašīnu, uz "Charite" viņš tika transportēts Bundesvēra reanimācijas automobilī.

Krievu mediķi, kas iepriekš liedza Navaļnija transportēšanu, piektdienas vakarā beidzot piekrita viņa pārvešanai uz Vāciju, ko pieprasīja gan politiķa tuvinieki, gan līdzgaitnieki.

Kā ziņots, ceturtdienas rītā Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā.

Viņam kļuva slikti lidmašīnā, kas atradās ceļā no Sibīrijas pilsētas Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veica ārkārtas nosēšanos Omskā, kur Navaļnijs tika nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā.

Opozīcijas līdera preses sekretāre Kira Jarmiša stāsta, ka Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju, kuru iegādājies Tomskas lidostas kafejnīcā, un izteikusi pieņēmumu, ka viņš ticis tīši saindēts.