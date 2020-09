Navaļnijs saindēts ar 'Novičok', paziņo Vācija

Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs, kurš ārstējas slimnīcā Berlīnē, saindēts ar nervu aģentu “Novičok”, paziņojusi Vācijas valdība. Par to ziņo raidsabiedrība BBC.

Toksikoloģijas testi ir snieguši "nepārprotamus pierādījumus" par "Novičok" grupas ķīmisko nervu aģentu pielietošanu, teikts valdības paziņojumā.

Vācijas valdība stingri nosoda uzbrukumu un aicina Krieviju nekavējoties sniegt paskaidrojumus. Kanclere Angela Merkele ir tikusies ar ministriem, lai apspriestu nākamos soļus.Vācija sola par saviem secinājumiem informēt Eiropas Savienību (ES) un NATO.

Tikmēr Kremlis aģentūrai TASS norāda, ka nav no Vācijas saņēmis nekādu informāciju par Navaļnija saindēšanu ar "Novičok".

The news that 🇷🇺 politician Alexey #Navalniy was poisoned with chemical weapon #Novichok is outrageous, Russian authorities bear full responsibility for this, independent international investigation must be conducted and perpetrators of the crime must be held accountable