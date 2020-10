Navaļnijs sola pēc atlabšanas atgriezties Krievijā; izplata jaunu video

View this post on Instagram

Очень рад снова сказать эту фразу. Я постараюсь поправиться как можно скорее и вернусь в Россию, чтобы продолжить борьбу за то, чтобы вырвать нашу страну из лап бандитов и воров, захвативших её. Я не сомневаюсь, что за попыткой моего убийства стоит Путин. Все последние события прямо указывают на это. Кто так не считает, то ответьте, пожалуйста, на вопросы: - Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело? - Почему нет расследования? - Если ни дела, ни расследования нет, то где моя одежда и почему я не могу получить мои собственные медицинские документы? - Где съемки видеокамер из томской гостиницы? - Почему в больницу прибегали полицейские с криками «к нему можно приближаться только в костюме химзащиты»? Ну и так далее. Кто у нас управляет всем: от МВД и ФСБ до больниуц и судов? Вот он и заказчик. Ну а главное, что хочу сейчас сказать всем: спасибо. Поддержка самых разных людей - знакомых и неизвестных, близких и далеких, - превратилась в ту огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был. Спасибо.

