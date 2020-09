Navaļniju vēlējās padarīt par invalīdu, nevis nogalināt, pauž viens no 'Novičok' autoriem

Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija indēšanas mērķis, domājams, nebija viņu nogalināt, bet gan padarīt par invalīdu uz mūžu, uzskata krievu ķīmiķis Vils Mirzajanovs, kas pats savulaik piedalījies indīgās kaujas vielas "Novičok" izstrādē.

"Iespējams, mērķis nebija nogalināt, bet padarīt viņu par invalīdu un "izsist no ierindas"," intervijā Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ziņu portālam "Err.ee" sacījis zinātnieks, kurš šobrīd dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs. "Tā ir šausmīga atriebība, jo pastāv liela iespējamība, ka Navaļnijs tiešām arī paliks invalīds."

Mirzajanovs izteicis pārliecību, ka par Navaļnija indēšanu atbildīgs Krievijas militārais izlūkdienests - Galvenā izlūkošanas pārvalde (GRU). Viņaprāt, indēšanai izmantota mazāk pazīstama "Novičok" sērijas viela A-242, kura ir ļoti toksiska - pietiek ar desmit miligramiem, lai cilvēku nogalinātu, tādēļ indēšanas plānotāji un indētāji acīmredzot bijuši pārliecināti, ka inde no viņa organisma izzudīs divu trīs dienu laikā.

"GRU attīstās un mācās no savām kļūdām. Tā bija pārliecināta, ka inde no organisma pazudīs," spriedis zinātnieks. Taču, pēc viņa teiktā, mūsdienu jaudīgie hromatogrāfi un masu spektrometri ļauj atrast pat ļoti niecīgas vielas pēdas. Tiesa gan, nedz Omskā, kur Navaļnijs sākotnēji tika hospitalizēts, nedz citās Krievijas pilsētās attiecīgu iekārtu nav, jo tās ir ļoti dārgas, bet Maskavā tām vajadzētu būt, taču "informācija no Maskavas iet caur specdienestiem, tādēļ tai ticēt nekādi nevar", viņš norādījis. "Agrāk mēs nezinājām, ka šī viela paliek aknās (..) un neizšķīst, bet vācieši to zināja, un ar šīm zināšanām veica Navaļnijam analīzes," piebildis Mirzajanovs.

Viņš skeptiski vērtējis Krievijas Ģenerālprokuratūras prasību, lai Vācija atsūta Navaļnijam veiktās medicīniskās izmeklēšanas datus, iekams sākt kriminālizmeklēšanu. Pēc zinātnieka teiktā, tas ir Kremļa triks ar mērķi ievilkt Vācijas pusi bezgalīgās diskusijās un novilcināt laiku, lai jautājums zaudētu aktualitāti.

Navaļnijs 20.augustā ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā Sibīrijā, bet divas dienas vēlāk no Krievijas pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmusies Berlīnes Universitātes klīnika "Charite". Kā 2.septembrī pavēstīja Vācijas valdība, iegūti neapstrīdami pierādījumi, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas.

Ar savulaik Padomju Savienībā radīto nervus paralizējošo vielu "Novičok" 2018.gadā Lielbritānijā tika saindēts bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija. Viņi tika hospitalizēti kritiskā stāvoklī, bet vēlāk atveseļojās. Vācijas kanclere Angela Merkele aicinājusi Maskavu izmeklēt Navaļnija saindēšanos, noskaidrot un saukt pie atbildības vainīgos.

Tikmēr Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Maskava ir gatava sadarboties ar Vāciju, lai noskaidrotu situāciju ap Navaļniju, taču Berlīne neesot atbildējusi uz Maskavas oficiālajiem pieprasījumiem. Viņš arī apgalvojis, ka pirms Navaļnija pārvešanas uz Vāciju viņam Krievijā veikts "vesels komplekss analīžu atbilstoši visiem starptautiskajiem standartiem", taču nekādas indīgas vielas neesot atrastas.