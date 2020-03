Nekārtībās Itālijas cietumos gājuši bojā 11 ieslodzītie

Nekārtībās, kas izcēlušās Itālijas cietumos saistībā ar koronavīrusa epidēmiju noteikto ierobežojumu dēļ, trīs dienu laikā dzīvību zaudējuši 11 cilvēki, otrdien paziņojusi Tieslietu ministrija.

Ministrija ziņo, ka ieslodzītie miruši no medikamentu pārdozēšanas pēc ielaušanās cietumu medikamentu noliktavās. Apstiprinājumu no neatkarīgiem avotiem tam nav bijis iespējams iegūt. Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā Itālijā noteikti karantīnas pasākumi, tostarp cietumos aizliegts ielaist apmeklētājus un noteikti citi ierobežojumi.

Itālijā ar "Covid-19" inficēto cilvēku skaits ir pārsniedzis 10 000 un 631 cilvēks ir miris. Tieslietu ministrija ziņo, ka lielākajā daļā no 23 cietumiem, kuros kopš svētdienas notikušas nekārtības, tagad situācija pakļauta kontrolei.

Ministrija apgalvo, ka lielā daļā no šiem cietumiem ieslodzīto protesti ir beigušies. Trīs no ieslodzīto nāves gadījumiem, par kuriem tika ziņots šodien, bijuši cietumā Rieti, kas atrodas aptuveni 70 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Romas. "Sākotnējie atklājumi liecina, ka nāvi varētu būt izraisījusi bezatbildīga zāļu lietošanu," pavēstīja Tieslietu ministrija.

Par vēl vienu nāves gadījumu šodien tika ziņots cietumā Modēnā, kur kopumā dzīvību zaudējuši astoņi cilvēki. Ministrija skaidro, ka ieslodzītais Modēnā arī miris no medikamentu pārdozēšanas. Nekārtības Modēnas cietumā ir beigušās, un atbrīvoti arī četri apsargi un veselības aprūpes nozares amatpersonas, kas bija sagrābti par ķīlniekiem cietumā Melfi, Itālijas dienvidos.

Taču 22 ieslodzītie, kuri izbēga no cietuma Fodžijā, joprojām nav notverti. Itālijas ieslodzīto tiesību ombuds Mauro Delma pauda viedokli, ka nekārtības izraisījis apstāklis, ka cietumi ir pārpildīti, un ieslodzīto lielās bažas par "Covid-19" straujo izplatību.