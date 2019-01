Nelegālā imigrācija ES pērn bijusi zemākā pēdējos piecos gados

Eiropas Savienībā (ES) pagājušajā gadā ieradušies aptuveni 150 000 nelegālo imigrantu, kas ir mazākais skaits pēdējos piecos gados, aplēsusi ES robežapsardzības aģentūra "Frontex".

Lai gan imigrantu pieplūdums Eiropā ir ievērojami sarucis kopš kulminācijas 2015. un 2016. gadā, nelegālā imigrācija joprojām ir aktuāla problēma Eiropas Savienībā, kas, domājams, kļūs vēl akūtāka pirms maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām.

Reģistrēto nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits uz ES ārējām robežām pērn samazinājies par ceturto daļu, salīdzinot ar 2017. gadu, un par 92%, salīdzinot ar 2015. gadu, aplēsusi "Frontex".

Sākotnējie dati, ko "Frontex" šodien publiskojusi, atspoguļo reģistrētos robežšķērsošanas gadījumus, neņemot vērā faktu, ka viena un tā pati persona var mēģināt šķērsot robežu vairākas reizes atšķirīgās vietās.

Nelegālās imigrācijas samazināšanās skaidrojama ar "dramatisko kritumu" to cilvēku skaitā, kas mēģina nokļūt Itālijā, šķērsojot Vidusjūru, secinājusi "Frontex".

Šajā maršrutā pieķerto nelegālo imigrantu skaits sarucis par 80% un pērn bija aptuveni 23 000.

Salīdzinot ar 2017. gadu, par 87% samazinājies to migrantu skaits, kas devušies ceļā uz Eiropu no Lībijas.

Tomēr otro gadu pēc kārtas divkāršojies to migrantu skaits, kas, šķērsojot Vidusjūru, sasnieguši Spāniju. Pērn Spānijā šādā veidā ieradās 57 000 nelegālo imigrantu, padarot to par aktīvāko migrācijas maršrutu Eiropā.

Šie migranti galvenokārt devušies ceļā no Marokas, un vairums no viņiem nāk no Subsahāras reģiona.