Ņemcovu pirms noslepkavošanas izsekojis ar FSB saistīts aģents, atklāts izmeklēšanā

Krievijas opozīcijas politiķi Borisu Ņemcovu gandrīz gadu izsekoja aģents, kurš bija saistīts ar politisko slepkavību grupu, noskaidrots izmeklēšanā, kuru veikusi britu raidsabiedrība BBC, kā arī "Bellingcat" un "The Insider".

Ņemcovs bija viens no prominentākajiem Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķiem. Viņu nošāva 2015. gada 27. februārī – vien dažu metru attālumā no Kremļa.

Krievijas varasiestādes noliedza jebkādu saistību ar opozicionāra slepkavību. Pieci čečenu izcelsmes vīrieši tika ātri arestēti un vēlāk ieslodzīti par Ņemcova noslepkavošanu. Taču oficiālajā izmeklēšanā netika sniegtas atbildes par to, kurš pavēlēja nogalināt opozicionāru un kāpēc.

Šobrīd – vairākus gadus vēlāk - BBC, sadarbojoties ar izmeklēšanas vietnēm "Bellingcat" un "The Insider", atklājuši pierādījumus, ka vairākus mēnešus pirms slepkavības Ņemcovam visā Krievijā sekoja valdības aģents, kas saistīts ar slepenu slepkavību grupu. Izmantojot nopludinātos vilcienu un lidojumu rezervācijas datus, izmeklēšana liecina, ka Ņemcovam sekots vismaz 13 braucienos.

Pēdējo reizi aģents sekoja Ņemcovam 2015. gada 17. februārī - tikai 10 dienas pirms slepkavības.

Saskaņā ar viņa dokumentiem aģenta vārds ir Valērijs Suharevs. Visi pierādījumi liecina, ka tajā laikā viņš strādāja FSB, Krievijas galvenajā drošības aģentūrā (PSRS laikā izveidotās VDK mūsdienu mantiniece). Viens no FSB mandātiem ir Kremļa uzdevumā pārvaldīt iekšpolitiskos draudus, tostarp uzraudzīt cilvēku kustību visā valstī. Visas lidojumu un vilcienu rezervācijas tiek reģistrētas FSB datubāzē ar nosaukumu "Magistral". Taču datubāze ne tikai fiksē to cilvēku pārvietošanos, kurus Krievijas aģenti varētu vēlēties izsekot, bet to var arī izmantot, lai atklātu pašu aģentu – tādu cilvēku kā Suharevs – pārvietošanos.

Dažus šīs izmeklēšanas sākotnējos datus "Bellingcat" iegādājās ar brokeru starpniecību Krievijā. Šie brokeri ieguva datus no korumpētām amatpersonām, kurām ir piekļuve "Magistral".

Šai izmeklēšanai mediji saņēma informāciju par Suhareva vilcienu un lidojumu rezervācijām, un, salīdzinot tos ar zināmo par Borisa Ņemcova pārvietošanos, tika atklāta nepārprotama tendence.

Lielākā daļa Ņemcova braucienu veda viņu no Maskavas, kur viņš dzīvoja, uz Jaroslavļu. Šķiet, ka Suharevs jau iepriekš zināja par Ņemcova plāniem, jo viņš bieži ieradās tajā pašā pilsētā tikai dažas minūtes vai stundas apsteidzot opozicionāru.

2014. gada vasarā Ņemcovs devās uz Sibīriju. Viņš rezervēja lidojumu tiešsaistē 2. jūlijā tūlīt pēc pusnakts. Tieši pēc 10 minūtēm Suharevs nopirka biļeti uz to pašu pilsētu – Novosibirsku -, ierodoties tur tajā pašā dienā, kad Ņemcovs.

Suharevs nebija tikai zema ranga FSB darbinieks. Cita "Bellingcat" veikta izmeklēšana viņu saistīja ar diviem acīmredzamiem slepkavības mēģinājumiem, kuri abi bija vērsti pret ievērojamiem Putina kritiķiem. Pirmais mērķis bija Ņemcova draugs un opozīcijas politiķis Vladimirs Kara-Murza. 2015. gada maijā Suharevs bija daļa no komandas, kas vienlaikus ar Kara-Murzu devās uz Kazaņu. Divas dienas pēc tam, kad Kara-Murza atgriezās Maskavā, viņš saļima, nevarēdams paelpot. Kara-Murza bija komā un cieta vairāku orgānu mazspēju, taču atveseļojās. Viņš otrreiz tika saindēts 2017. gadā, taču atkal izdzīvoja.

Otrs mērķis bijis Aleksejs Navaļnijs - nu jau ieslodzītais Krievijas opozīcijas līderis. 2020. gadā Navaļnijs tika saindēts ar Padomju Savienībā izstrādāto nervus paralizējošo vielu "Novičok". "Bellingcat" konstatēja, ka FSB komanda izsekoja Navaļniju uz Tomskas pilsētu tieši pirms saindēšanas. Atklāts, ka Suharevs nebija daļa no komandas, kas fiziski sekoja Navaļnijam. Taču telefona zvanu arhīvi atklāj, ka dažus mēnešus pirms saindēšanas Suharevs veica 145 telefona zvanus vai rakstīja īsziņas vismaz četriem šīs komandas locekļiem, kā arī sazinājās ar kādu FSB virsnieku, kurš drošības dienesta hierarhijā ieņem augstāku amatu. Krievijas valdība vienmēr ir noliegusi jebkādu saistību ar Navaļnija saindēšanu.

BBC lūdza Krievijas valdību un FSB komentēt pierādījumus, ka Ņemcovu izsekojis aģents, kas saistīts ar slepkavību grupu. Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs sacīja: "Tam visam nav nekāda sakara ar Krievijas valdību. Tas izskatās pēc kārtējā izdomājuma." FSB komentārus nesniedza.