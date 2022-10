Neraugoties uz Ukrainas pretuzbrukumiem, okupanti mēģina īstenot arī savas ofensīvas, ziņo Lielbritānija

Krievija turpina piešķirt augstu prioritāti savām uzbrukuma operācijām Donbasa centrālajā sektorā, īpaši Bahmutas pilsētas tuvumā, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēdējās nedēļas laikā Krievijas spēki pa divām asīm pavirzījušies uz priekšu līdz 2 kilometriem, tuvojoties Bahmutai, kas cietusi ļoti plašus apšaudes postījumus. Šajos spēkos, visdrīzāk, ietilpst "Vagner" privātās militārās kompānijas vienības, tostarp karavīri, kas nesen savervēti no Krievijas cietumiem.

Krievijas mēģinājumi turpināt ofensīvu Donbasā, neskatoties uz nopietniem apdraudējumiem tās operacionālajos flangos, parāda Maskavas nepieciešamību sagādāt operacionālus panākumus, vienlaikus uzsverot to, cik neelastīgs ir tās darbību dizains, kas līdz šim ir apgrūtinājis okupantu plānus, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 October 2022

