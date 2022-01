2011. gadā Vladimirs Osečkins izveidoja ieslodzīto tiesību aizsardzības projektu “Gulagu.net”, lai cīnītos pret, kā viņš pats to raksturo, specdienestu organizētu spīdzināšanas konveijeru Krievijas cietumos. Viņa cilvēktiesību darbs guva plašu publicitāti un rezonansi sabiedrībā, bet varas iestādes ir centušās viņu pārliecināt atdot kontroli pār projektu, apmaiņā solot labus amatus un pārticību. Osečkins atteicās no piedāvājuma un bēga no valsts. Cilvēktiesību cīņu viņš turpina no Francijas un atzīst, ka Putina aģenti viņu var nogalināt jebkurā brīdī.

"Gulagu.net" vārds īpaši plaši izskanējis pagājušā gada nogalē, jo organizācijas rīcībā nonākuši slepeni video un citi faili no Krievijas ieslodzījuma vietām, kuros redzama cietumnieku spīdzināšana un kas pierādot to sistemātisko raksturu. Par to, kā darbojas šis spīdzināšanas konveijers, var lasīt intervijā ar Osečkinu te. Šoreiz vairāk par pašu "Gulagu.net" un Osečkina nokļūšanu Francijā.

Represīvo sistēmu izjuta uz savas ādas

Lai gan pirmo reizi ar sišanu un spīdzināšanu viņš saskāries jau 2000. gadā, kad tika arestēts aizdomās par citu personu pastrādātu noziegumu, toreiz 20 gadu vecumā nekāda vēlme nodarboties ar Krievijā tajā laikā maz zināmo cilvēktiesību darbu neesot radusies.