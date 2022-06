'Nesaudzēja personālsastāvu': kas zināms par Ukrainā likvidēto krievu ģenerālmajoru Kutuzovu

Pagājušajā nedēļā mediji ziņoja, ka Ukrainā gājusi bojā kārtējā augsta ranga Krievijas militārpersona – ģenerālmajors Romāns Kutuzovs. Viņš bijis pazīstams kā komandieris, kurš savus karavīrus nav saudzējis, raksta ukraiņu ziņu portāls NV.

Jau iepriekš ziņots, ka ģenerālmajors gājis bojā 5. jūnijā Luhanskas apgabalā. "Ģenerālmajors Romāns Kutuzovs ir oficiāli denacificēts un demilitarizēts," bija teikts Ukrainas Bruņoto spēku Stratēģiskās komunikācijas pārvaldes paziņojumā.

Plašāku informāciju par ģenerālmajoru Kutuzovu apkopojis Ukrainas ziņu portāls NV.

Dažas stundas pirms Ukrainas armijas paziņojuma par Kutuzova likvidēšanu, par ģenerāļa nāvi jau runāja Krievijas medijos un tīmekļa diskusijās, norāda portāls.

Ģenerālmajors ar kaujas segvērdu Tuman (tulkojumā no Krievu valodas – Migla), esot kritis Luhanskas apgabala Popasnas rajona Nikolajevkas ciemā, kas atrodas netālu no Bahmutas-Lisičanskas šosejas. Minētās šosejas bloķēšana ir okupantu spēku pēdējo dienu viens no galvenajiem uzbrukumu mērķiem.

Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidajs informēja, ka Krievijas komandieri ir saņēmuši uzdevumu "līdz 10. jūnijam vai nu pilnībā ieņemt Severodonecku vai arī nogriezt Bahmutas-Lisičanskas šoseju un pārņemt to savā kontrolē."

"Tādējādi visi okupantu spēki, visas esošās rezerves tika novirzītas šo divu uzdevumu izpildei," skaidroja Haidajs.

Dažādos prokrieviskajos "Telegram" kanālos un propagandas medijos tika ziņots, ka ģenerālis ir kritis kaujā, varonīgi vadot uzbrukumu. Iepriekš starptautiskie analītiķi un eksperti ir pauduši izbrīnu par to, ka tik augsta ranga Krievijas militārpersonas dodas koordinēt vienkāršus kaujas uzdevumus uz priekšējām līnijām. NATO valstu armijām tas būtu pavisam neierasti, jo tur šādus uzdevumus veic vidējā un jaunākā līmeņa virsnieki, skaidro portāls.

Ģenerāļu klātbūtne priekšējās līnijās tiek skaidrota ar Krievijas armijas strikti vertikālo organizāciju.

"Ja ģenerālis parādās kaujas laukā, tad tā, pirmkārt, ir vadības problēma," iepriekš skaidroja kara analītiķis Deniss Popovičs. "Tāpat tas ir civilajā dzīvē, kad augstāk stāvošs priekšnieks sāk komandēt pašus zemākos ķēdes posmus. Tas liecina par to, ka augstākstāvošo rīkojumi netiek izpildīti, vai arī ķēdei kādi posmi iztrūkst. Tas ir iemesls, kādēļ ģenerāļi parādās priekšējās līnijās," uzskata Popovičs.

Krievijas Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē 2020. gadā Romāns Kutuzovs tika dēvēts par Krievijas armijas Austrumu militārā apgabala Kombinēto ieroču štāba priekšnieku. Štābs atrodas Habarovskā. Tas apvieno militārās vienības, kas izvietotas Aizbaikāla novadā, Burjatijā un Tālajos Austrumos.

Krievijas propagandists un izdevuma "Vesti" korespondents Alekandrs Sladkovs rakstīja, ka Kutuzovs ir nācis no Gaisa desanta karaspēka un savas militārās karjeras sākumā bijis pulka komandieris.

Saskaņā ar ASV domnīcas "Institute for the Study of War" (ISW) datiem Kutuzovs 2017.–2019. gadā komandējis Austrumu kara apgabala 5. kombinēto ieroču armiju. Pēc tam Kutuzovs dienējis kā Austrumu militārā apgabala 29. kombinēto ieroču armijas štāba priekšnieks, bet vēlāk tika iecelts par tā sauktās "Doņeckas Tautas Republikas" (DTR) kaujinieku Pirmā armijas korpusa komandieri. Krievijā dienesta laikā viņš tika apbalvots ar Kutuzova ordeni, Drosmes ordeni, Goda ordeni, Militāro nopelnu ordeni un medaļu "Par drosmi".

Vadot Doņeckas prokremlisko kaujinieku vienības, Kutuzovs "nesaudzēja personālstastāvu, apzināti sūtīja cilvēkus nokaušanai, saprotot, kādi būs zaudējumi", par Kutuzovu raksta ukraiņu žurnālists Romāns Cimbaļuka, kurš daudzus gadus strādājis Krievijas Federācijā kā vienīgais oficiāli akreditētais žurnālists no Ukrainas.

"Pateicoties viņa attieksmei pret militārpersonām kā pret "lielgabalu gaļu", viņam pakļauto vienību personāla morālais un psiholoģiskais stāvoklis bija ārkārtīgi zems, bataljonu un rotu komandieri nevēlējās vest savus cilvēkus uzbrukumā un pastāvīgi sabotēja pavēlniecības uzbrukuma plānus," stāsta Cimbaļuks.

Kutuzovam "dega termiņi" ieņemt kādu apdzīvoto vietu un tieši 5. jūnijā notika "Kutuzova pavēlniecības apogeja", stāsta žurnālists. Ģenerālmajoram uzdevums bijis par katru cenu jāizpilda dienas laikā.

"Saistībā ar to viņš pavēlēja 1. un 100. atsevišķo motostrēlnieku brigāžu komandieriem personīgi vadīt uzbrukumu Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām, taču viņi atteicās izpildīt pavēli, jo saprata riskus savai dzīvībai. Ģenerālmajors Kutuzovs, saprotot, kādas sekas viņu sagaida, ja netiks izpildīts augstākās pavēlniecības dotais uzdevums, izlēma personīgi vadīt ofensīvu un tika iznīcināts ar Ukrainas Bruņoto spēku artilērijas uguni," medijs citē Cimbaļuku.

ISW ziņoja, Kutuzovs kopš iebrukuma sākuma ir vismaz septītais Ukrainā bojāgājušais Krievijas ģnerālis. Savukārt laikraksts "The New York Times" maija sākumā rakstīja, ka Ukrainā ir nogalināti 12 Krievijas ģenerāļi.

Savukārt krievu propagandists Sladkovs Kutuzovu sauc tikai par ceturto bojāgājušo šāda ranga militārpersonu.

ISW analītiķi prognozē, ka augstu stāvošu Krievijas spēku komandieru bojāeja Ukrainā ir iespējama arī turpmāk, ja vien ģenerāļi turpinās dotes uz frontes priekšējām līnijām.