Netālu no Taivānas novērotas 25 Ķīnas gaisa spēku lidmašīnas

Trešdien, 1. martā, Taivānas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka netālu no valsts gaisa telpas pēdējo 24 stundu laikā novērotas 25 Ķīnas gaisa spēku lidmašīnas un trīs kara kuģi. Taipeja to raksturo kā regulāru Pekinas tirāniju, ziņo Taivānas varasiestādes.

Šīs militārās aktivitātes Taivānas teritorijā vai pie tās nav nekas jauns, jo pēdējo trīs gadu laikā Taipeja vairākkārt ir norādījusi uz Pekinas militārajām darbībām netālu no Ķīnas un Taivānas robežas. Tā kā Ķīna Taivānu uzskata par savu teritoriju, Pekina cenšas aizstāvēt savas suverenitātes prasības, skaidro aģentūra "Reuters".

Neatkarīgi no Taipejas dusmām par Pekinas darbībām, Ķīna apgalvo, ka tās aktivitātes ir attaisnojamas, jo valsts aizstāv savu teritoriālo integritāti un brīdina ASV neiejaukties Taivānas lietās.

Taivānas Aizsardzības ministrija paziņoja par 25 Ķīnas "J-10" iznīcinātāju ielidošanu salas gaisa drošības identifikācijas dienvidrietumu zonā (ADIZ) un trīs kara kuģiem. Tomēr jāpiebilst, ka, balstoties uz ministrijas publiskoto karti, šīs militārās operācijas ir tuvāk Ķīnas krastam nekā Taivānas, skaidro aģentūra.

25 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/XsvnjS01Me