Netanjahu aicina Eiropas valstis ieviest sankcijas Irānai

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu aicinājis Eiropas valstis nekavējoties ieviest automātiskās sankcijas Irānai, kuras noteikusi ANO Drošības padome par 2015.gada kodolvienošanās pārkāpšanu.

"Pildiet savus solījumus. Jūs solījāt rīkoties brīdī, kad Irāna pārkāps kodolvienošanos. Es jums saku - dariet to. Vienkārši dariet to," paziņoja Netanjahu. Pēc viņa teiktā, kad Izraēla pagājušajās gadā "publiskoja slepeno Irānas kodolarhīvu, mēs pierādījām, ka kodolvienošanās ar Irānu ir būvēta uz vieniem lieliem meliem". "Tagad pat Irāna to atzīst. Drīz tiks publiskoti papildu pierādījumi, ka Irāna visu šo laiku ir melojusi," paziņoja Netanjahu.

Irānas bagātinātā urāna krājumi pārsnieguši 300 kilogramu ierobežojumu, ko nosaka 2015.gadā ar pasaules lielvarām noslēgtā kodolvienošanās, pirmdien vēstīja ziņu aģentūra "Fars". Aģentūra atsaucas uz anonīmu avotu, kurš teicis, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas inspektori nesen svēruši Irānas mazbagātinātā urāna krājumus. Pēdējā laikā Irāna ir četrkāršojusi mazbagātinātā urāna iegūšanu, lai pārsniegtu kodolvienošanā noteikto maksimālo uzkrājumu daudzumu.

Irāna ir solījusi palielināt bagātinātā urāna krājumus, lai šomēnes tie pietuvotos līmenim, kas nepieciešams kodolieroču ražošanai, ja pasaules lielvaras nepiekritīs jauniem nosacījumiem, kas Irānai palīdzētu apiet ASV noteiktās sankcijas.

Pērn Vašingtona vienpusējā kārtā izstājās no vēsturiskās vienošanās un noteica Irānai sankcijas, ASV prezidentam Donaldam Trampam cenšoties panākt Irānas reģionālās politikas maiņu. Eiropas valstis iebilda pret ASV lēmumu un vairākkārt aicinājušas Irānu nepārkāpt vienošanos.

Kodolvienošanās cietusi neveiksmi laikā, kad pieaug saspīlējums Persijas līcī, kur Irānas spēki jūnijā notrieca ASV bezpilota lidaparātu. ASV apgalvo, ka tas atradās starptautiskajā gaisa telpā, bet Irāna uzstāj, ka bezpilota lidaparāts pārkāpa tās robežas.

Irānas ārlietu ministrs Mohammads Džavads Zarifs atkārtoti uzsvēris, ka viņa valsts nepadosies ārvalstu spiedienam, pirmdien vēsta valsts ziņu aģentūra IRNA. "Pašlaik Irānai ASV ekonomiskajām sankcijām pretī jāstājas ar vietējo ražošanu un paļaušanos uz nacionālo potenciālu," sacījis ministrs.

IRNA vēsta, ka uz žurnālistu jautājumu, vai Irāna ir pārkāpusi kodolvienošanās ierobežojumu urāna bagātināšanai, Zarifs atbildējis apstiprinoši. Plašāku komentāru Zarifs nav sniedzis.

2015.gadā Irānas un pasaules lielvaru noslēgtā kodolvienošanās paredzēja, ka Irāna drīkst uzglabāt ne vairāk kā 300 kilogramus urāna, kas bagātināts līdz 3,67%. Šī ir pirmā reize, kad Irāna pārkāpusi kodolvienošanos.

Pagājušajā nedēļā "Fars", atsaucoties uz augsta ranga drošības amatpersonu, vēstīja, ka Irāna 7.jūlijā līdzās jau iepriekš izziņotajiem soļiem atteiksies no vēl citām saistībām, kuras tā apņēmusies ievērot.

Teherāna 8.maijā paziņoja, ka tā aptur divu 2015.gada solījumu izpildi, un izvirzīja Eiropai, Ķīnai un Krievijai divu mēnešu ultimātu, lai tās palīdzētu Irānai apiet ASV noteiktās sankcijas un pārdot naftu, pretējā gadījumā draudot atteikties no vēl diviem apņemšanās punktiem.