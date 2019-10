Netanjahu: Irāna Jemenā izvieto precīzas vadāmās raķetes

Irāna sākusi izvietot Jemenā precīzas vadāmās raķetes, lai no turienes uzbruktu Izraēlai, pirmdien apgalvoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.

"Irāna tagad cenšas attīstīt precīzu vadāmo munīciju, raķetes, kas var Tuvajos Austrumos sasniegt jebkuru mērķi ar piecu līdz desmit metru lielu precizitāti," ar ASV finanšu ministru Stīvenu Mnučinu kopīgajā preses konferencē sacīja Netanjahu.

"Viņi tās attīsta Irānā. Viņi vēlas tās izvietot Irākā un Sīrijā un nomainīt Libānas 130 000 statisko raķešu arsenālu ar precīzi vadāmu munīciju," viņš turpināja. "Viņi tās vēlas attīstīt, un viņi jau sākuši tās izvietot Jemenā, lai arī no turienes sasniegtu Izraēlu."

Netanjahu cildināja ASV par sankciju pastiprināšanu pret Irānu, un mudināja tās pastiprināt vēl vairāk.

"Mēs attiecībā uz sankcijām esam izvērsuši maksimāla spiediena kampaņu. Tās ir darbojušās, tās darbojas, un tās nogriež naudu," savukārt norādīja Mnučins.

"Mēs to nedarām, lai kaitētu Irānas tautai. Mēs to darām, lai Irāna apturētu savas sliktās aktivitātes un izbeigtu eksportēt terorismu, centienus radīt kodoljaudas un raķetes, un mēs turpināsim tās pastiprināt arvien vairāk, kā jūs to teicāt," viņš piebilda.

ASV un Irānas attiecības saasinājušās kopš pērnā maija, kad Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Vašingtona vienpusējā kārtā izstājas no 2015.gadā pasaules lielvaru noslēgtās kodolvienošanās un atjauno sankcijas.