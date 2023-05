Nīderlande F-16 iznīcinātājus, visticamāk, Ukrainai nosūtīs pēc pilotu apmācīšanas

Nīderlande pēc pilotu apmācības, visticamāk, nosūtīs uz Ukrainu iznīcinātājus F-16, norāda divi ar šo lietu pazīstami cilvēki, uz kuriem atsaucas medijs "Bloomberg".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nīderlandes valdība pēdējo nedēļu laikā ir vadījusi diskusijas ar ASV amatpersonām, lai piespiestu prezidenta Džo Baidena administrāciju dot zaļo gaismu iznīcinātāju piegādei, medijam atklāja cilvēki, kas vēlējās palikt anonīmi.

Pēc vairākus mēnešus ilga Kijivas un tās sabiedroto valdību spiediena Baidens pagājušajā nedēļā paziņoja, ka ASV atbalstīs centienus apmācīt Ukrainas pilotus izmantot lidaparātus.

Nīderlande un Dānija vada koalīciju, lai sagatavotu pilotus ar Apvienotās Karalistes un Beļģijas atbalstu. Nīderlandes valdība jau izskata un apspriež ar saviem sabiedrotajiem iespējamos izvietošanas plānus, sacīja viens no cilvēkiem.

Neraugoties uz Nīderlandes valdības gatavību palīdzēt uzlabot Ukrainas pretgaisa aizsardzības kapacitātes "cik drīz vien iespējams", pilotu apmācība un izvietošanas un loģistikas plānošana varētu ilgt vairākus mēnešus.

Nīderlandes krājumos šobrīd ir 42 iznīcinātāji F-16, no kuriem 24 pašlaik izmanto Nīderlandes armija, un tos nevar nosūtīt uz Ukrainu līdz 2024. gada vidum. Ducis no pārējām 18 lidmašīnām bija jāpārdod "Draken International", taču valdība decembrī aizkavēja lidmašīnas nodošanu, neatklājot iemeslus, atsaucoties uz komerciālo konfidencialitāti.

Lai gan galīgais lēmums par izvietošanu vēl nav pieņemts, Ukraina var nākamgad iegūt dažas no pārdošanā esošajām lidmašīnām vai dažas no šobrīd ekspluatācijā esošajām 24 lidmašīnām atkarībā no mācību laika grafika, sacīja cilvēki. Nīderlande visus tās F-16 uztur darba kārtībā, veicot regulāras apkopes.

Nīderlandes Aizsardzības ministrijas pārstāve ceturtdien paziņoja, ka valdība apsvērs F-16 iespējamo piegādi Ukrainai vēlāk. Pilotu apmācība tagad ir prioritāte, viņa piebilda.