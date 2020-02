Nīderlande noraida Maskavas prasību 'MH17' notriecējus tiesāt Krievijā

Nīderlande atteikusi Maskavas prasību apsvērt ļaut Krievijā tiesāt trīs aviokompānijas "Malaysia Airlines" aviolainera notriekšanā apsūdzētos Krievijas pilsoņus, trešdien paziņoja Nīderlandes tieslietu ministrs.

Pirmā tiesas sēde, kurā tiks tiesāti trīs Krievijas un viens Ukrainas pilsonis, paredzēta 9. martā. Paredzēts, ka visi četri atbilstoši Nīderlandes likumdošanai varētu tikt tiesāti attālināti.

Nīderlandes tieslietu ministrs Ferdinands Graperhauss atklāja, ka Krievija šādu prasību izteikusi pērnā gada oktobrī. Parlamentam nosūtītā vēstulē par izmeklēšanas gaitu ministrs atklāja, ka "pēc Nīderlandes amatpersonu ieskatiem trīs Krievijas pilsoņu tiesāšanas nodošana [trešajai pusei] nav iespējama un tā netiks izskatīta".

Nīderlande vada izmeklēšanu par "Boeing 777-200ER" notriekšanu, kurā bojā gāja visi 298 cilvēki, no kuriem divas trešdaļas bija tās pavalstnieki. Lidmašīna tobrīd šķērsoja Ukrainas gaisa telpu ceļā no Amsterdamas uz Kualalumpuru.

Brīdī, kad kā jau atklājusi starptautiskā izmeklētāju komanda, laineri no Krievijas balstīto separātistu kontrolētās teritorijas notrieca ar no Krievijas ievestu ar pretgaisa aizsardzības sistēmas "Buk" raķeti. Sistēma Ukrainas teritorijā ievesta no tikai simts kilometrus no Ukrainas robežas esošās Kurskas, un tās ceļš līdz pat vietai, no kuras izšauta raķete, ir labi dokumentēts.





Krievija noliedz jebkādu vainu notikušajā. Tā arī neizdod savus pilsoņus, kā dēļ tiesas procesu paredzēts aizvadīt apsūdzētajiem neesot klātienē. Kāds Nīderlandes juridiskais birojs gan ziņojis tiesai, ka viens no apsūdzētajiem Krievijas pilsoņiem ir vērsies pie tā, prasot pārstāvniecību.